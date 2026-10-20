"Париж в СМИ и за окном - это две разные реальности": находящиеся во Франции латвийцы рассказали о протестах

Предприниматель Виестурс Лиепкалнс, который сейчас находится в Париже, подтверждает, что протесты действительно происходят и люди, оказавшиеся в эпицентре событий, страдают. Однако он подчеркивает: то, что показывают СМИ, и то, что происходит в повседневной жизни Парижа, - не одно и то же.