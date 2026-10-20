"Париж в СМИ и за окном - это две разные реальности": находящиеся во Франции латвийцы рассказали о протестах
Уже почти месяц во Франции продолжаются протесты, которые 17 октября переросли в массовые беспорядки, особенно в Париже, Лионе и Марселе. Живущие во Франции латвийцы делятся своими впечатлениями о демонстрациях и происходящем в стране.
В последние недели массовые протесты вспыхивали и в других европейских городах, причем во многих случаях они сопровождались агрессией и погромами. Широкий резонанс вызвали кадры из Милана, где 17 октября участники беспорядков забрасывали полицию камнями и грабили магазины. В Брюсселе вооруженные люди в масках вступали в столкновения с полицейскими, а в албанской Тиране демонстранты подожгли здание Верховного суда.
Однако наиболее масштабные беспорядки наблюдались в нескольких французских городах. После того как протесты старшеклассников 17 октября переросли в беспорядки общенационального масштаба, социальные сети заполнили видео с людьми в масках, которые грабят магазины, разрушают памятники и вступают в ожесточенные столкновения с правоохранительными органами.
Предприниматель Виестурс Лиепкалнс, который сейчас находится в Париже, подтверждает, что протесты действительно происходят и люди, оказавшиеся в эпицентре событий, страдают. Однако он подчеркивает: то, что показывают СМИ, и то, что происходит в повседневной жизни Парижа, - не одно и то же.