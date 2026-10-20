Четыре смерти за четыре дня - на дорогах Латвии произошла серия опасных аварий

Ирбитис отмечает, что на этом участке дороги за несколько месяцев в радиусе примерно ста метров произошли три похожие аварии, в которых грузовики лоб в лоб сталкивались с легковыми автомобилями. У каждого происшествия могут быть свои причины, однако повторяющиеся столкновения в одном месте заставляют задуматься о безопасности дорожного движения на этом участке.