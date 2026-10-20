Четыре смерти за четыре дня - на дорогах Латвии произошла серия опасных аварий
Среди трагических происшествий - столкновение легкового автомобиля с деревьями и забором, лобовая авария с грузовиком и наезд на пешехода. Эксперты напоминают, что скорость, ремни безопасности и внимание к дорожным условиям могут стоить жизни.
За четыре дня в результате трагических аварий на дорогах Латвии погибли четыре человека. Двое из них стали жертвами ДТП в Иецавской волости, где автомобиль врезался в деревья и забор. Еще одна смертельная авария произошла в Ропажском крае: столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщает передача "Sadursme 360" телеканала 360TV.
В субботу в Иецавской волости произошла авария, после которой на месте остались разбитый Volkswagen и разбросанные автомобильные детали. Легковой автомобиль, двигавшийся по местной дороге, по пока не установленным причинам съехал с проезжей части, врезался в деревья и забор. Погибли 46-летний водитель и его 28-летний пассажир.
Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис указывает на несколько возможных факторов, которые могли привести к трагедии: неподходящую скорость, неиспользование ремней безопасности и незакрепленные предметы в салоне автомобиля.
По оценке эксперта, в таких дорожных условиях безопасная скорость должна быть значительно ниже. Неровности и повороты могут затруднять управление автомобилем, особенно если водитель едет слишком быстро.
Лобовое столкновение с грузовиком
Еще одна трагедия произошла на автодороге A4, где столкнулись грузовик и легковой Volkswagen. Водитель легкового автомобиля погиб еще до приезда медиков.
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Ирбитис отмечает, что на этом участке дороги за несколько месяцев в радиусе примерно ста метров произошли три похожие аварии, в которых грузовики лоб в лоб сталкивались с легковыми автомобилями. У каждого происшествия могут быть свои причины, однако повторяющиеся столкновения в одном месте заставляют задуматься о безопасности дорожного движения на этом участке.
Грузовик сбил пешехода
Еще одно смертельное ДТП произошло в Тинужской волости Огрского края на автодороге P80 Тинужи - Кокнесе. Грузовой автомобиль Volvo сбил пешехода, который погиб на месте.
По наблюдениям эксперта, не исключено, что человек уже лежал на проезжей части. Однако точные обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить. Пока неизвестно, почему пешеход оказался на дороге, - это установит следствие.
Четыре погибших за четыре дня - тяжелое напоминание о том, насколько важны ответственность и внимательность на дороге. Выбор скорости, использование ремней безопасности и учет дорожных условий могут оказаться решающими. Одна ошибка за рулем способна привести к необратимым последствиям.