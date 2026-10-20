В Латвии проходит самый масштабный эксперимент НАТО с новыми технологиями
На этой неделе в Латвии началась серия экспериментов и испытаний новых оборонных технологий НАТО. Почти 100 предприятий из более чем 20 стран вместе с военными стран-союзниц испытывают новейшие системы связи, средства противодействия беспилотникам и технологии для нанесения ударов на большую глубину.
Мероприятия проходят параллельно по трем направлениям: эксперименты и технологические испытания решений связи новейшего поколения, или эксперимент "Цифровой хребет" (DiBaX 2026); развитие возможностей противодействия беспилотникам, включающее испытания датчиков и средств воздействия (LCI-X, Layered Counter UAS Initiative); испытания для развития возможностей нанесения ударов на большую глубину (NGT, Next Generation Targeting).
Эксперимент проходит как на военной базе "Адажи", где он проводится с 2022 года, так и на военной базе "Селия". В нем участвует почти втрое больше партнеров, чем прежде, а его оперативный и технологический масштаб значительно расширен.
Цель DiBaX 2026 – испытать цифровую инфраструктуру во взаимодействии с различными оборонными технологиями, чтобы обеспечить их эффективную и согласованную работу в операциях НАТО. В этом году программа расширена: основное внимание уделяется интеграции датчиков и средств воздействия с особым акцентом на возможностях датчиков, необходимых для обнаружения и идентификации новых угроз и реагирования на них.
Мероприятия 2026 года включают экспериментальные полевые испытания, испытания сетевой инфраструктуры и комплексные сценарии с задействованием датчиков, систем связи и беспилотных систем, инструментов поддержки принятия решений и средств противодействия беспилотным воздушным судам.
В эксперименте вместе с представителями вооруженных сил стран-союзниц участвуют почти 100 предприятий оборонной промышленности из более чем 20 стран.
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Руководит DiBaX 2026 Командование НАТО по трансформации (ACT – Allied Command Transformations) в сотрудничестве с Министерством обороны Латвии, Национальными вооруженными силами и LMT Defence.
Эксперимент завершится в конце октября мероприятием NATO FUSE, цель которого – на практике проверить и усовершенствовать новые технологические решения с участием представителей вооруженных сил и оборонной промышленности, чтобы быстрее внедрить их в процесс развития возможностей НАТО и обеспечить их совместимость между союзниками.