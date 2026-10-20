Каспарс Горкшс утвержден на должность директора Госканцелярии Латвии
Бывший президент Латвийской футбольной федерации и нынешний генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс получил новую должность - он будет руководить Государственной канцелярией - структурой, которая обеспечивает работу правительства и премьер-министра.
Как сообщили в Госканцелярии, Горкшс приступит к работе 16 ноября. На заседании правительства он отметил, что у него сохраняются трудовые отношения с Конфедерации работодателей и Юрмальской футбольной школой, поэтому для перехода на новую должность потребуется около месяца.
Своими приоритетами на новом посту Горкшс назвал поддержку Кабинета министров в принятии и исполнении решений, сокращение расходов госбюджета, эффективное использование средств и переход от процессного подхода к ориентации на результат. По его словам, неэффективные процессы нередко мешают реализации хороших инициатив. Горкшс намерен использовать свой опыт для повышения эффективности госуправления, укрепления межведомственного сотрудничества и воплощения решений в конкретные результаты. "Государственная канцелярия должна быть сильным правительственным центром, который помогает сбалансировать политические приоритеты с общественными интересами. Пересмотр рабочих процессов и усиление ответственности за решения позволят повысить эффективность и качество услуг", - заявил Горкшс.
Изначально решение о его назначении планировалось принять еще на прошлой неделе, однако голосование отложили, чтобы кандидат смог встретиться с фракцией "Нового Единства" (JV). Окончательное решение о поддержке Горкшса политическая сила поручила принять своим министрам на заседании правительства. Ранее о поддержке кандидатуры Горкшса, выдвинутой премьер-министром Андрисом Кулбергсом (AS), заявили Союз зеленых и крестьян и Национальное объединение.
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После завершения повторного конкурса Кулбергс решил предложить на должность директора Государственной канцелярии именно Горкшса. Премьер-министр заявил, что ожидает от учреждения сильной работы в качестве центра правительства, основанной на данных. По мнению Кулбергса, у Горкшса есть подходящий опыт для проведения необходимых изменений.
В настоящее время Горкшс возглавляет Конфедерацию работодателей Латвии, а с 2020 года одновременно руководит и Юрмальской футбольной школой. Ранее он входил в правление Совета спортивных федераций Латвии, занимал должность исполнительного директора Латвийской ассоциации командных видов спорта, а также был президентом Латвийской футбольной федерации.
У Горкшса есть и академический опыт: он читал лекции по курсу "Спортивное право" в Латвийском университете. Он получил степень бакалавра права и степень магистра политологии в Латвийском университете.
Должность директора Государственной канцелярии освободилась после того, как прежний руководитель учреждения Райвис Кронбергс покинул пост после задержания по так называемому "делу лесопромышленников".
Директор Государственной канцелярии - высокопоставленный государственный служащий, который руководит работой правительственного центра и обеспечивает поддержку деятельности премьер-министра и правительства.