Каспарс Горкшс утвержден на должность директора Госканцелярии Латвии

Своими приоритетами на новом посту Горкшс назвал поддержку Кабинета министров в принятии и исполнении решений, сокращение расходов госбюджета, эффективное использование средств и переход от процессного подхода к ориентации на результат. По его словам, неэффективные процессы нередко мешают реализации хороших инициатив. Горкшс намерен использовать свой опыт для повышения эффективности госуправления, укрепления межведомственного сотрудничества и воплощения решений в конкретные результаты. "Государственная канцелярия должна быть сильным правительственным центром, который помогает сбалансировать политические приоритеты с общественными интересами. Пересмотр рабочих процессов и усиление ответственности за решения позволят повысить эффективность и качество услуг", - заявил Горкшс.