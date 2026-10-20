ФОТО: ремонт за 11 млн евро - вот как меняется один из известных торговых центров Риги

После открытия главного входа завершилась перестройка всех трех входов в Spice Life. Изменена и схема передвижения посетителей: теперь на первом этаже движение организовано по одному Г-образному коридору. Кроме того, установлен новый эскалатор, по которому можно подняться на второй этаж.