ФОТО: ремонт за 11 млн евро - вот как меняется один из известных торговых центров Риги
20 октября в рижском торговом центре Spice Life после реконструкции открыли главный вход A. Его перестройка стала частью масштабного проекта обновления торгового центра, в который планируется вложить 11 миллионов евро. Работы продолжаются, а полностью завершить реконструкцию рассчитывают в первой половине 2027 года.
После открытия главного входа завершилась перестройка всех трех входов в Spice Life. Изменена и схема передвижения посетителей: теперь на первом этаже движение организовано по одному Г-образному коридору. Кроме того, установлен новый эскалатор, по которому можно подняться на второй этаж.
По словам руководителя торговых центров Spice Life и Spice Style Иветы Приедите, после реконструкции в здание стало попадать больше естественного света. Изменения также должны сделать перемещение между разными частями торгового центра более удобным.
Что уже сделано и какие работы продолжаются?
На данный момент выполнено около 70% запланированных строительных работ. На втором этаже оборудован балкон, а для посетителей уже открыты новые, более просторные туалеты.
В ходе дальнейшей реконструкции планируется заменить витрины магазинов, в том числе JYSK, Euronics, Dino Zoo и Tet, расположенных возле входа A. Продолжаются работы по установке нового лифта, обновлению отделки коридоров и обустройству семейной комнаты для ухода за маленькими детьми. При этом торговый центр продолжает работать в обычном режиме. Реконструкция проводится поэтапно.
Какие магазины появились в Spice Life?
Параллельно с ремонтом в торговом центре происходят изменения в составе арендаторов. На первом этаже открылся магазин посуды и товаров для дома Fissman. Магазин Alandeko после реконструкции продолжил работу в более просторных помещениях.
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Возле входа B начал работать центр виртуальной реальности Imersi, предлагающий развлекательные и образовательные программы, в том числе виртуальные путешествия и знакомство с историческими событиями. В начале ноября запланировано открытие магазина Henry Moon.
На втором этаже продолжают работать спортивный клуб MyFitness, отделения банков Swedbank, SEB и Citadele, а также магазины Nakts Mēbeles, Zvaigzne ABC, Dormeo Home, Sinsay и другие.
Когда завершится реконструкция?
Полностью закончить обновление Spice Life планируется в первой половине 2027 года. Общая площадь реконструируемых помещений составляет 12 000 квадратных метров. В рамках проекта стоимостью 11 миллионов евро меняют внутреннюю планировку, обновляют инженерную и посетительскую инфраструктуру, перестраивают входные зоны и помещения общего пользования.