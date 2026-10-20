Гражданство Латвии для индийской ученой обернулось скандалом: дело дошло до полиции
Предоставление гражданства Латвии индийской ученой Дивье Канан Вишванат вызвало скандал и вопросы об обоснованности принятого решения.
Индийская ученая Дивья Канан Вишванат, возможно, сознательно предоставила государственному учреждению ложные сведения. Ее научные публикации якобы нигде не удается найти, также возникают вопросы о том, в каком университете Индии она получила образование. Публицист Лато Лапса накануне подал в Государственную полицию заявление с просьбой начать уголовный процесс в связи с предполагаемым преступлением - мошенничеством, сообщает 360TV Ziņas.
"Были предоставлены заведомо ложные сведения для получения гражданства Латвии за особые заслуги. Произошло мошенничество. 67 или сколько там депутатов были обмануты. Они поверили ложным сведениям", - заявил Лапса.
Публицист считает, что депутатам не представили полную картину произошедшего, а виновные должны понести ответственность. Кроме того, необходимо выяснить, насколько поверхностно изучили ситуацию Академия наук Латвии и ответственная комиссия Сейма, которые продвигали решение о предоставлении гражданства гражданке Индии.
"Господин Кутрис, почему вы были настолько нерасторопны в исполнении своих обязанностей, но при этом проявили такую поразительную активность при предоставлении гражданства, которое, очевидно, не было обосновано? В одном случае - бездействие, в другом - удивительное рвение. Что вами двигало?" - спросил Лапса.
Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян), в свою очередь, пояснил, что комиссия не проверяет подобную информацию, поскольку в данном случае гражданство было предоставлено не за особые заслуги. Он подчеркнул, что главное - то, какой вклад человек внес в жизнь Латвии и почему государственные учреждения считают, что он нужен стране.
В настоящее время Гунарс Кутрис возглавляет комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, которая внесла соответствующий законопроект и попросила рассмотреть его в срочном порядке.
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"Если для этого есть основания, пусть проводится расследование", - заявил Кутрис.
В ответ на бурное обсуждение ситуации в социальных сетях Национальное объединение намерено предложить пересмотреть порядок предоставления гражданства Латвии за особые заслуги, а также призвать к большей открытости в работе комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. Национальное объединение было единственной политической силой, не поддержавшей предоставление латвийского гражданства гражданке Индии.
Накануне партия сообщила, что обратится в правоохранительные органы и призовет обнародовать информацию, прозвучавшую на закрытом заседании ответственной комиссии. Примечательно, что именно Национальное объединение курирует и Министерство внутренних дел, в сферу ответственности которого входит работа служб внутренних дел.
Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эдвинс Шноре (Национальное объединение) также поставил под сомнение необходимость предоставления гражданства в обход обычной процедуры.
"Разве гражданство Латвии можно предоставлять в исключительном порядке за какой-то вклад, независимо от того, в какой сфере он сделан? Я ведь говорю, что у этого человека была возможность получить гражданство путем натурализации. Очевидно, это способ попасть сюда, торгуя "золотыми визами". Насколько я знаю, страны Европейского союза отказались от такой практики, но здесь, судя по всему, именно такой случай", - отметил Шноре.
Ситуация привлекла внимание и президента Латвии. Он указал, что потребовать повторного рассмотрения закона невозможно, если Сейм признал его срочным большинством не менее двух третей голосов. В таком случае закон должен быть провозглашен в течение трех дней.
В комиссию Сейма уже поступило и заявление одного из депутатов с просьбой проверить отдельные факты, касающиеся индийской ученой. Председатель комиссии Гунарс Кутрис пока подбирает подходящее время для обсуждения, однако обещает включить этот вопрос в повестку заседания.