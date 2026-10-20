Гражданство Латвии для индийской ученой обернулось скандалом: дело дошло до полиции

"Разве гражданство Латвии можно предоставлять в исключительном порядке за какой-то вклад, независимо от того, в какой сфере он сделан? Я ведь говорю, что у этого человека была возможность получить гражданство путем натурализации. Очевидно, это способ попасть сюда, торгуя "золотыми визами". Насколько я знаю, страны Европейского союза отказались от такой практики, но здесь, судя по всему, именно такой случай", - отметил Шноре.