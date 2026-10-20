Можно ли выслать человека из Латвии, не раскрывая причин и доказательств его вины, - суд Сатверсме решит
Конституционный суд Латвии (суд Сатверсме) начал разбирательство о том, может ли государство запретить иностранцу въезд в страну и выслать его, не раскрывая доказательства, на которых основано такое решение. Дело касается мужчины, прожившего в Латвии восемь лет и связанного с центром Maiznīca.
Поводом судебного разбирательства стала жалоба Владислава Романенко, которому запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Он является гражданином третьей страны, которому в Латвии был предоставлен статус постоянного жителя Европейского союза. 20 мая 2025 года министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") распорядился включить его в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. Решение также предусматривало выдворение мужчины из страны и бессрочный запрет на въезд.
Романенко добровольно покинул Латвию, но обжаловал решение в Административном окружном суде. Служба государственной безопасности в своих пояснениях суду заявила, что изложенного в решении обоснования достаточно, а предоставить Романенко или его представителю более подробную информацию невозможно. В результате Административный окружной суд отклонил его заявление.
Теперь Романенко просит Конституционный суд проверить, соответствуют ли Конституции Латвии положения Закона об иммиграции, регулирующие содержание обоснования решения министра и порядок ознакомления с материалами, содержащими государственную тайну. По мнению заявителя, действующее регулирование нарушает гарантированное статьей 92 Конституции право на справедливый суд. Он считает, что министр внутренних дел и органы государственной безопасности могут отказаться предоставлять информацию о фактах, на основании которых иностранца считают угрозой национальной безопасности.
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В результате человек, в отношении которого принято такое решение, не может полноценно изложить свою позицию по обстоятельствам дела и представить возражения против утверждений о том, что его деятельность представляет опасность.
Отдельные вопросы возникают и в отношении доступа к материалам адвоката. Даже представитель Романенко - присяжный адвокат, имеющий допуск к государственной тайне, - может ознакомиться лишь с тем объемом секретной информации, который разрешает раскрыть служба государственной безопасности. Таким образом, Конституционному суду предстоит оценить баланс между защитой государственной тайны и правом человека на эффективную судебную защиту.
Дело рассматривается в письменном процессе. Решение должно быть принято в течение 30 дней после заседания Конституционного суда.
Ранее сообщалось, что Романенко участвовал в деятельности центра Maiznīca и прожил в Латвии восемь лет. Общественный резонанс в социальных сетях вызвали заявления Каспарса Розитиса, утверждавшего, что следил за деятельностью активистов этого центра по заданию СГБ. Как ранее сообщал Латвийский общественный медиа, в центре Maiznīca обсуждались идеи левого политического толка, в том числе палестинский вопрос.