Можно ли выслать человека из Латвии, не раскрывая причин и доказательств его вины, - суд Сатверсме решит

Теперь Романенко просит Конституционный суд проверить, соответствуют ли Конституции Латвии положения Закона об иммиграции, регулирующие содержание обоснования решения министра и порядок ознакомления с материалами, содержащими государственную тайну. По мнению заявителя, действующее регулирование нарушает гарантированное статьей 92 Конституции право на справедливый суд. Он считает, что министр внутренних дел и органы государственной безопасности могут отказаться предоставлять информацию о фактах, на основании которых иностранца считают угрозой национальной безопасности.