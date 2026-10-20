В полтора года она провела 58 часов в глубоком колодце: как спустя 39 лет живет девочка, за спасением которой следил весь мир

Несмотря на то что ее имя навсегда вошло в историю американского телевидения, сама Джессика никогда особенно не стремилась к публичности. В 2018 году журналистка The New York Times связалась с ней, чтобы узнать, следила ли она за спасением подростков-футболистов из затопленной пещеры в Таиланде. Эта операция, как и история Джессики, привлекла огромное международное внимание. Ответ женщины удивил журналистку: оказалось, что Джессика практически ничего не знала о происходящем. Она объяснила, что ее семья живет за городом, интернет работает нестабильно, а от кабельного телевидения они отказались из-за высокой стоимости.