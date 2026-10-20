В полтора года она провела 58 часов в глубоком колодце: как спустя 39 лет живет девочка, за спасением которой следил весь мир
В октябре 1987 года полуторагодовалая Джессика Макклюр провалилась в узкий колодец и почти двое с половиной суток провела на глубине семи метров без еды и воды. За ее спасением в прямом эфире следили миллионы людей, а когда малышку наконец подняли на поверхность, многие не могли сдержать слез. Спустя 39 лет американские журналисты вновь вспомнили эту невероятную историю и рассказали, как сложилась жизнь девочки, которую когда-то называли настоящим чудом.
Обычное утро, которое превратилось в кошмар
14 октября 1987 года в небольшом американском городе Мидленд, штат Техас, полуторагодовалая Джессика Макклюр играла с другими детьми во дворе дома своей тети. Там работал небольшой домашний детский сад, а мать девочки помогала присматривать за малышами.
Ничто не предвещало беды. Однако в какой-то момент Джессика оказалась возле старого заброшенного колодца и провалилась внутрь. Отверстие было шириной всего около 20 сантиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы маленький ребенок проскользнул в него.
Девочка застряла на глубине примерно 6,7 метра. Причем положение ее тела было крайне опасным: одна нога оказалась поднята практически к голове, а руки были прижаты к телу. Выбраться самостоятельно она не могла, а спуститься вслед за ней не позволяла узкая шахта.
Как именно Джессика упала в колодец, достоверно установить не удалось. Родственники утверждали, что отверстие было закрыто. По некоторым свидетельствам, девочка играла с другими малышами, которые водили ее по двору за руки, когда произошел несчастный случай.
Мать Джессики, Реба Сисси Макклюр, в тот момент ненадолго отошла. Услышав о случившемся, она немедленно вызвала помощь.
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"Я не знала, что делать. Просто побежала в дом и вызвала полицию", - вспоминала женщина в интервью People в ноябре 1987 года.
По ее словам, первые полицейские приехали примерно через три минуты, но ожидание показалось ей бесконечным.
На тот момент обоим родителям Джессики было всего по 18 лет. Молодая семья и без того испытывала финансовые трудности, а теперь оказалась перед страшной неизвестностью: никто не мог сказать, удастся ли достать их дочь живой.
Спасатели слышали, как девочка плачет и зовет маму
Прибывшие на место пожарные и полицейские быстро поняли, насколько сложной будет спасательная операция. Колодец был слишком узким, чтобы человек мог спуститься внутрь, а попытка вытянуть ребенка сверху грозила серьезными травмами.
Сначала спасатели даже не могли определить, на какой глубине находится Джессика. Один из первых прибывших полицейских, Бобби Джо Холл, позже рассказывал, что заглянул в отверстие, но ничего не увидел.
Он несколько раз позвал девочку по имени и только спустя некоторое время услышал ответный плач. Чтобы определить глубину, спасатели опустили в колодец фонарик с измерительной лентой. Джессика была жива. Она плакала, звала маму, а иногда начинала что-то напевать. Чтобы поддерживать с ней контакт, спасатели использовали опущенный в шахту микрофон и постоянно разговаривали с малышкой. Позже полицейский Энди Гласскок вспоминал, что большую часть времени из колодца доносились плач или другие звуки. Когда девочка затихала, ее просили спеть.
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Особенно спасателям запомнилось, как Джессика напевала песенку о Винни-Пухе. Для людей, работавших наверху, каждый такой звук означал, что ребенок еще держится. При этом медики приняли непростое решение не передавать малышке воду и пищу. Они опасались, что во время попытки кормления она может соскользнуть еще глубже. Кроме того, врачам нужно было учитывать вероятность экстренной операции после освобождения.
Камень оказался настолько твердым, что ломались даже специальные буры
Спасатели разработали план, который выглядел почти невероятным. Они решили пробурить рядом с колодцем вторую вертикальную шахту, а затем проложить от нее горизонтальный тоннель к месту, где застряла Джессика.
К работе подключились пожарные, полицейские, медики, специалисты нефтяной промышленности, шахтеры, строители и добровольцы. Мидленд был нефтедобывающим городом, поэтому здесь имелись оборудование и люди, привыкшие работать с буровыми установками.
Однако почти сразу возникла серьезная проблема. Под землей оказался исключительно твердый слой породы, известный как каличе. Он настолько плохо поддавался бурению, что оборудование продвигалось крайне медленно, а сверла постоянно ломались.
В какой-то момент скорость проходки составляла всего несколько сантиметров в час. Специалистам приходилось менять инструменты и искать новые способы пробиться через породу. В работах участвовали даже эксперты федерального Управления США по безопасности и охране труда в шахтах.
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Тем временем состояние малышки оставалось неизвестным. Она провела под землей уже больше суток, затем вторые сутки. Температура менялась, ребенок не получал воды, а спасатели не могли полноценно оценить ее травмы.
Работы продолжались круглосуточно. Люди сменяли друг друга, некоторые практически не спали. Добровольцы предоставляли оборудование, доставляли еду, помогали организовывать освещение и поддерживать спасателей.
Общими усилиями удалось пробурить вторую шахту и приблизиться к ребенку. Но самое сложное было впереди: теперь необходимо было освободить Джессику из положения, в котором она оказалась зажата, не причинив ей дополнительных повреждений.
За историей следила вся страна, включая президента США
Пока спасатели боролись с породой, маленький город в Техасе превратился в центр внимания американских СМИ. К месту происшествия приехали телевизионные группы, журналисты и фотографы.
Телеканалы практически непрерывно сообщали о ходе операции. Зрители наблюдали за буровой техникой, работающими спасателями и людьми, собравшимися неподалеку от дома. Никто не мог увидеть саму Джессику, но миллионы американцев надеялись, что ее удастся спасти.
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Происшествие стало одним из самых известных телевизионных событий 1980-х годов. По данным исследования Pew Research Center, на которое позднее ссылалась The New York Times, за историей особенно внимательно следили 69% американцев.
Операция привлекла внимание даже президента США Рональда Рейгана. После спасения Джессики он отметил, что в течение этих двух с половиной суток вся Америка словно стала для девочки большой семьей.
Позднее президент лично поблагодарил специалистов федеральной службы, участвовавших в спасательных работах. Но в тот момент все внимание было сосредоточено на маленьком отверстии в земле, из которого люди мечтали увидеть живого ребенка.
58 часов под землей: последние минуты спасения
Вечером 16 октября 1987 года, спустя почти 58 с половиной часов после падения, спасатели наконец смогли добраться до Джессики. Одним из тех, кто непосредственно освобождал малышку, был парамедик Роберт О'Доннелл. Благодаря худощавому телосложению он смог пробраться по тесному тоннелю и приблизиться к ребенку.
Позднее он рассказывал, что положение девочки было крайне неудобным: ее руки находились возле головы, а правая нога была поднята вверх. Даже когда спасатель оказался рядом, извлечь ребенка сразу не удалось. О'Доннелл осторожно освобождал Джессику, стараясь не причинить ей дополнительных травм. Чтобы облегчить движение в узкой шахте, использовали специальную смазку.
Мужчина вспоминал, что узнал домашнее прозвище девочки - Джуси - и стал обращаться к ней именно так. Малышка реагировала на знакомое слово, что помогало поддерживать контакт. Наконец ребенка удалось передать другому парамедику - Стиву Форбсу. Именно он поднялся с Джессикой на поверхность. Было 19:55 по местному времени.
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Появление спасателя с забинтованной девочкой на руках вызвало настоящий взрыв эмоций. Люди кричали, плакали, обнимались. В городе сигналили автомобили, а спасатели, которые двое с половиной суток работали практически без отдыха, наконец позволили себе расслабиться.
Фотограф Скотт Шоу запечатлел момент, когда Джессику вынесли из шахты. Снимок впоследствии получил Пулитцеровскую премию и стал одним из самых известных изображений того времени.
На фотографии малышка выглядит измученной. Ее голова обмотана бинтами, на лице и руках видны следы травм. Но самое главное было очевидно: она жива.
После спасения рабочие установили на буровой установке табличку с благодарностью Америке.
Врачи боялись, что девочке придется ампутировать ногу
Несмотря на счастливое завершение спасательной операции, состояние Джессики вызывало серьезные опасения. За время пребывания в колодце она получила обезвоживание, повреждения кожи и травму головы. Но больше всего медиков беспокоила правая нога.
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Из-за неестественного положения тела кровообращение в конечности оказалось нарушено. После освобождения врачи обнаружили признаки повреждения тканей и опасались развития гангрены. Первоначально не исключалось, что придется ампутировать всю стопу.
Уже на следующий день после спасения Джессике провели операцию, чтобы уменьшить давление на ткани поврежденной ноги. Кроме того, врачи применяли гипербарическую оксигенацию - лечение кислородом под повышенным давлением, которое помогает улучшать снабжение тканей кислородом. Это позволило сохранить большую часть стопы. Однако мизинец правой ноги пришлось ампутировать из-за необратимого повреждения тканей.
Джессика также нуждалась в пластических операциях из-за повреждений кожи на лбу. В месте, где голова длительное время соприкасалась со стенкой колодца, образовалась серьезная рана. В общей сложности за последующие годы девочка перенесла около 15 хирургических вмешательств. Ее правая стопа осталась заметно меньше левой, а на лбу сохранился небольшой шрам.
В больнице Джессика провела 35 дней. Домой ее отпустили только 20 ноября 1987 года. В день выписки малышка уже могла немного ходить. Ее вывезли из больницы в небольшой тележке, а рядом находились родители и медики. В руках у девочки была мягкая игрушка Винни-Пух - тот самый персонаж, песенку о котором она пела, сидя под землей.
Отец Джессики поблагодарил спасателей и сказал, что теперь семья с особенным чувством будет встречать приближавшийся День благодарения. Впоследствии врачи прогнозировали, что, несмотря на тяжелые травмы, девочка сможет нормально ходить.
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Трагическая судьба человека, который вытащил Джессику
История спасения имела и другую, гораздо более печальную сторону. Роберт О'Доннелл, который непосредственно освободил девочку из шахты, после происшествия стал знаменитостью. Его приглашали на телевизионные передачи, интервью и торжественные мероприятия. Для миллионов американцев он был настоящим героем. Но, как выяснилось позднее, внезапная известность оказалась непростым испытанием. О'Доннелл переживал серьезные психологические трудности, страдал от сильных головных болей, а его личная и профессиональная жизнь постепенно осложнялась.
В 1995 году, спустя восемь лет после спасения Джессики, 37-летний мужчина покончил с собой.
Los Angeles Times посвятила его судьбе большой материал, в котором родственники и специалисты рассказывали о психологическом состоянии спасателя и возможных последствиях пережитого стресса.
При этом было бы неправильно утверждать, что причиной трагедии стала исключительно спасательная операция. В жизни О'Доннелла были и другие тяжелые обстоятельства. Однако его история привлекла внимание к тому, какую психологическую нагрузку могут испытывать сотрудники экстренных служб даже после успешных спасений.
Джессика, повзрослев, сохранила связь с семьями людей, участвовавших в ее спасении. В частности, в 2018 году она рассказывала журналистам, что продолжает общаться с родственниками Стива Форбса, а ее семья поддерживает дружеские отношения с близкими Роберта О'Доннелла.
Она узнала о своем спасении только в четыре года
Самое удивительное в истории Джессики заключается в том, что она совершенно не помнит произошедшего. В отличие от миллионов американцев, которые наблюдали за драматическими событиями по телевизору, сама девочка была слишком маленькой, чтобы сохранить осознанные воспоминания. Правду о происшествии она узнала уже спустя несколько лет.
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В интервью People в 2024 году Джессика рассказала, что в четырехлетнем возрасте смотрела телевизионную программу Rescue 911 в доме своей мачехи. В одном из выпусков показывали историю ребенка, упавшего в колодец. Девочка смотрела передачу и плакала, не подозревая, что речь идет о ней самой.
Тогда мачеха объяснила Джессике, что именно она была героиней этой истории. Отец впоследствии признался, что родители собирались рассказать дочери обо всем, когда она станет немного старше. Но забыть происшествие окружающие ей не позволяли. В родном городе Джессику продолжали узнавать, а некоторые люди даже спустя десятилетия обращались к ней по прозвищу Малышка Джессика.
Не всегда такое внимание было приятным. Женщина рассказывала, что в детстве ее даже дразнили из-за знаменитой истории. Однако большинство людей относились к ней доброжелательно и воспринимали спасение как настоящее чудо.
"Моя жизнь - чудо", - говорила Джессика в интервью People в 2017 году.
По ее словам, пережитое укрепило ее веру и благодарность людям, которые когда-то пришли ей на помощь.
Ее будущий муж узнал о спасении во время футбольного матча
Особенно необычно сложилась личная жизнь Джессики. В 2005 году, когда ей было 19 лет, она познакомилась с Дэнни Моралесом через его сестру. Между молодыми людьми начались отношения, а уже в следующем году они поженились. Но у этой истории любви есть удивительная подробность.
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Когда Джессика находилась под землей, ее будущему мужу было 13 лет. Он жил примерно в 60 километрах от Мидленда и, как многие американцы, следил за новостями о спасении малышки.
Момент освобождения Джессики застал подростка на футбольном матче в его родном городе. Игра была прервана, чтобы объявить зрителям радостную новость.
"Они остановили весь матч, чтобы сообщить, что малышку Джессику спасли", - вспоминал Дэнни много лет спустя.
Разумеется, тогда он даже представить не мог, что спустя почти два десятилетия женится на той самой девочке, ради которой когда-то остановили игру.
Двое детей, внуки и обычная жизнь в Техасе
После свадьбы Джессика и Дэнни остались жить в Техасе. У пары родились двое детей - сын Саймон и дочь Шайенн. В отличие от многих людей, получивших известность в детстве, Джессика не стала строить карьеру на своей популярности. Она предпочла спокойную семейную жизнь вдали от постоянного внимания журналистов.
В течение некоторого времени женщина работала помощницей учителя с детьми, нуждающимися в специальной образовательной поддержке. Согласно информации, приведенной журналом People в октябре 2026 года, позднее она стала работать в компании Richards Horticulture в Мидленде.
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Дети Джессики тоже знают историю ее спасения. Когда они были маленькими, мать рассказывала им о том, что произошло, а позже они самостоятельно находили видеозаписи и публикации в интернете.
Однажды дочь Шайенн рассказала одноклассникам, что ее мама - та самая девочка из колодца. Учительница знала эту историю и даже показала детям соответствующую видеозапись. Сама Джессика признавалась, что старается не превращать свою известность в главную часть жизни детей. Она хочет, чтобы они росли самостоятельными людьми и не чувствовали, что обязаны соответствовать необычной истории матери.
Сегодня оба ребенка уже взрослые и сами стали родителями. Таким образом, к 40 годам Джессика успела стать не только матерью, но и бабушкой. В 2017 году, размышляя о том, чему ее дети могли бы научиться из истории спасения, женщина говорила о необходимости сохранять скромность и помнить, что в мире очень много добрых людей.
Ей пожертвовали 1,2 миллиона долларов. Но почти все деньги исчезли
После спасения Джессики тысячи людей начали отправлять ее семье подарки, открытки и деньги. Многие американцы были настолько потрясены историей, что хотели хотя бы таким образом помочь девочке. Для нее открыли специальный трастовый фонд, в котором со временем накопилось около 1,2 миллиона долларов.
Предполагалось, что Джессика сможет воспользоваться этими средствами, когда станет взрослой. Однако история с пожертвованиями оказалась не такой счастливой, как ожидалось.
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Значительная часть денег была потеряна во время финансового кризиса 2008 года из-за падения стоимости инвестиций. Когда в 2011 году Джессика достигла 25-летнего возраста и получила доступ к фонду, от первоначальных накоплений осталась лишь часть. Тем не менее этих денег хватило, чтобы приобрести семейный дом.
Интересно, что среди людей, пожертвовавших средства маленькой Джессике в 1987 году, была и мать ее будущего мужа Дэнни. Позднее мужчина рассказывал, что его мама собирала деньги буквально по мелочам, настолько сильно переживала за незнакомую девочку. Когда спустя годы выяснилось, что ее сын женился именно на этой девочке, история семейной связи получила совершенно неожиданный смысл.
Сама Джессика не выражала разочарования из-за потерянных миллионов. В интервью она прежде всего благодарила людей, которые помогали ребенку, даже не будучи с ним знакомыми.
Судьба ее родителей тоже изменилась
После спасения Джессики ее родители какое-то время оставались в центре внимания общественности, однако пережитая трагедия не сделала их брак крепче. В 1990 году Чип и Сисси Макклюр развелись. Позднее оба создали новые семьи.
Отец Джессики со временем переехал в Теннесси и занялся бизнесом, связанным с авиацией. Мать осталась жить в Мидленде. Несмотря на развод родителей, Джессика поддерживала с ними отношения.
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Ее отец в последующие годы неоднократно публично говорил, как гордится дочерью. Он отмечал, что больше всего Джессика всегда хотела иметь собственную семью и стать матерью.
В 2017 году, когда дочь дала большое интервью журналу People, Чип написал в социальных сетях, что гордится тем, какой скромной и уравновешенной женщиной она выросла.
К 2024 году родители Джессики стали не только бабушкой и дедушкой, но и прадедушкой и прабабушкой.
В 2026 году ее имя вновь оказалось в новостях
В апреле 2026 года Джессика Макклюр Моралес снова попала в заголовки американских СМИ, но уже по неприятному поводу.
11 апреля сотрудники полиции прибыли к ее дому в округе Мидленд после сообщения о семейном конфликте. Женщину задержали и предъявили обвинение в нападении с причинением телесных повреждений в рамках семейного насилия. По информации из опубликованных материалов полиции, происшествию предшествовала ссора между Джессикой и ее мужем.
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Сама женщина рассказала правоохранителям, что во время конфликта оттолкнула супруга и случайно поцарапала его. Свидетели при этом изложили несколько иную версию событий. После задержания Джессику освободили под залог.
В октябре 2026 года журнал People вновь обратился к биографии Джессики, включив в материал и этот эпизод. Однако новая публикация представляла собой ретроспективный обзор ее жизни, а не свежее большое интервью с самой женщиной.
Спустя 39 лет она предпочитает жить вдали от внимания журналистов
Несмотря на то что ее имя навсегда вошло в историю американского телевидения, сама Джессика никогда особенно не стремилась к публичности. В 2018 году журналистка The New York Times связалась с ней, чтобы узнать, следила ли она за спасением подростков-футболистов из затопленной пещеры в Таиланде. Эта операция, как и история Джессики, привлекла огромное международное внимание. Ответ женщины удивил журналистку: оказалось, что Джессика практически ничего не знала о происходящем. Она объяснила, что ее семья живет за городом, интернет работает нестабильно, а от кабельного телевидения они отказались из-за высокой стоимости.
Узнав подробности спасательной операции в Таиланде, Джессика обрадовалась за детей и их семьи. Но при этом призналась, что собственное происшествие воспринимает совсем иначе, чем люди, которые наблюдали за ним по телевизору. "Я пережила это, но не наблюдала за этим", - объясняла женщина.
По ее словам, история спасения, безусловно, повлияла на ее жизнь, однако ей трудно точно определить, каким образом.