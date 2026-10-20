Страх потерял: в Видземе разрешили ликвидировать медведя, который перестал бояться людей
В Видземе разрешили ликвидировать медведя, который нанес ущерб нескольким хозяйствам и перестал бояться людей. Но сначала его попытаются отпугнуть шумом и светом, а убить разрешат лишь в крайнем случае.
Управление охраны природы (УОП) выдало разрешение на ликвидацию медведя, который этим летом нанес ущерб нескольким хозяйствам в Видземе и потерял естественный страх перед человеком. Разрешение выдано самоуправлениям Валмиерского, Цесисского и Валкского краев.
УОП подчеркивает, что медведь не относится к охотничьим животным, поэтому вмешательство в отношении отдельных особей допускается лишь в исключительных случаях после индивидуальной оценки ситуации - для обеспечения общественной безопасности или предотвращения значительного ущерба. Основанием может быть утрата животным естественного страха перед человеком, регулярное появление во дворах в поисках пищи, ущерб нескольким хозяйствам и реальная угроза безопасности людей, если рекомендованные профилактические меры уже приняты.
При этом разрешение не означает немедленной и обязательной ликвидации медведя. В первую очередь необходимо попытаться отпугнуть его с помощью шумовых и световых средств - петард, сигнального или охотничьего оружия, создавая физический дискомфорт, но не причиняя опасных для жизни ранений и увечий. УОП рассчитывает, что это позволит отвадить животное от населенных мест и восстановить его страх перед человеком.
УОП просит жителей по возможности снимать на видео ситуации, когда медведь беспокоит людей, и передавать записи управлению. Одновременно владельцы земли должны защищать хозяйства и домашнюю птицу: убирать или обезопасить привлекающие животных объекты, использовать закрытые мусорные и компостные контейнеры, на ночь помещать птицу в закрытые помещения, а продукты и корма хранить в недоступных для медведей местах.
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Если эти меры не помогают и животное продолжает угрожать жителям, допускается его ликвидация. Работы под надзором ответственных служб и в соответствии с установленными требованиями могут выполнять лица с действительными охотничьими удостоверениями.
УОП отмечает рост ущерба от медведей. Увеличивается как число заявок на компенсацию, так и количество сообщений о небольших убытках, которые не достигают минимальной месячной зарплаты - порога для получения компенсации. Поэтому реальное число конфликтных ситуаций превышает официальную статистику.
В 2022 году поступило 13 заявок об ущербе пасекам и животноводству, все они касались пасек: 12 компенсаций предоставили, одну заявку отклонили. В 2023 году из 16 заявок компенсации выплатили в 13 случаях, три заявки были отклонены. Большинство обращений касались пасек, за исключением одного случая в животноводстве.
В 2024 году поступило восемь заявок об ущербе пасекам: шесть компенсаций были выплачены, две заявки отклонены. В прошлом году из 25 заявок 23 касались пасек и две - животноводства. За ущерб пасекам компенсация была выплачена в 18 случаях, пять заявок отклонены. В животноводстве в одном случае компенсацию выплатили, а во втором установили, что ущерб нанес не медведь.
До октября этого года зарегистрировано семь заявок: шесть касались пасек, одна - животноводства, по последней выплачена компенсация. По пасекам компенсацию выплатили в одном случае, остальные заявки, поступившие в первой половине октября, еще рассматриваются.
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Минувшим летом заместитель начальника управления коммуникации и клиентского сервиса Цесисского краевого самоуправления Кристапс Эзитис сообщил агентству LETA, что самоуправление получало сведения об отдельных случаях появления медведей в крае. Жители также обращались в центры обслуживания клиентов и муниципальную полицию, сообщая о возможном ущербе.
Информация передается муниципальной полиции, которая обследует место происшествия и окрестности, оценивает ситуацию и проверяет, нет ли угрозы жителям. Однако не всегда удается сразу подтвердить, что ущерб нанес именно медведь.
На сайтах Цесисского краевого самоуправления и управлений объединений опубликованы подготовленные УОП рекомендации о том, как действовать при встрече с медведем в городской среде, чтобы не подвергать опасности ни людей, ни животное, а также какие учреждения следует информировать.
Как сообщалось, этим летом жители замечали медведей в городской среде в Екабпилсе, Смилтене, Риге и других местах.