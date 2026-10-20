Страх потерял: в Видземе разрешили ликвидировать медведя, который перестал бояться людей

В 2024 году поступило восемь заявок об ущербе пасекам: шесть компенсаций были выплачены, две заявки отклонены. В прошлом году из 25 заявок 23 касались пасек и две - животноводства. За ущерб пасекам компенсация была выплачена в 18 случаях, пять заявок отклонены. В животноводстве в одном случае компенсацию выплатили, а во втором установили, что ущерб нанес не медведь.