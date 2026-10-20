На должность с зарплатой в 6000 евро в Министерстве сообщения выстроилась очередь из 17 человек

Дальнейший отбор претендентов пройдет в три этапа. На первом этапе конкурсная комиссия оценит представленные документы и соответствие претендентов установленным требованиям к образованию и опыту. На следующем этапе претенденты расскажут комиссии о своей мотивации занять эту должность, ответят на вопросы и представят свое видение приоритетов работы Министерства сообщения и решений для повышения ее эффективности. На третьем этапе будут оцениваться управленческие компетенции претендентов: стратегическое видение, руководство командой, способность принимать решения и брать на себя ответственность, управление изменениями, ориентация на достижение результатов.