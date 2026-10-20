На должность с зарплатой в 6000 евро в Министерстве сообщения выстроилась очередь из 17 человек
Как сообщают в Кабинете министров, на объявленный Государственной канцелярией открытый конкурс на должность государственного секретаря Министерства сообщения поступило 17 заявок. Претенденты могли подать заявки до 19 октября 2026 года.
Дальнейший отбор претендентов пройдет в три этапа. На первом этапе конкурсная комиссия оценит представленные документы и соответствие претендентов установленным требованиям к образованию и опыту. На следующем этапе претенденты расскажут комиссии о своей мотивации занять эту должность, ответят на вопросы и представят свое видение приоритетов работы Министерства сообщения и решений для повышения ее эффективности. На третьем этапе будут оцениваться управленческие компетенции претендентов: стратегическое видение, руководство командой, способность принимать решения и брать на себя ответственность, управление изменениями, ориентация на достижение результатов.
По итогам конкурса претендент или претенденты, получившие наивысшую оценку, будут рекомендованы министру сообщения для назначения на должность, после чего кандидатура будет выдвинута на утверждение Кабинета министров.
С сентября 2015 года отбор руководителей учреждений прямого государственного управления централизованно проводит Государственная канцелярия.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, для участия в конкурсе необходимо было иметь высшее академическое или профессиональное образование второго уровня, желательно в области управления, права, экономики или инженерных наук. От кандидатов также требовалось не менее трех лет опыта работы на руководящей должности с как минимум 40 подчиненными, полученного в течение последних 15 лет. Зарплата государственного секретаря Министерства сообщения составляет от 5711 до 6346 евро в месяц до уплаты налогов.