"Зубы дракона" уже установлены: Латвия раскрыла подробности укрепления восточной границы

"Успешно завершив строительство забора на восточной границе и приступив к созданию Балтийской линии обороны, мы уже видим реальный прогресс. Построены первые километры противотанковых рвов и установлены "зубы дракона". VNĪ последовательно и ответственно продвигает этот критически важный для государственной безопасности проект и уже активно готовит следующий этап, чтобы обеспечить непрерывность работ", - отметила Гаврилова.