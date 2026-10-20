"Зубы дракона" уже установлены: Латвия раскрыла подробности укрепления восточной границы
На восточной границе Латвии с сентября активно ведется строительство Балтийской линии обороны. За месяц рабочие вырыли четыре километра противотанковых рвов и установили на пятикилометровом участке противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона". Впереди еще более масштабные работы вдоль границ с Россией и Беларусью, сообщает государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
Работы проводятся в соответствии с первоочередными задачами Министерства обороны. Как сообщила член правления VNĪ Елена Гаврилова, после завершения строительства забора на восточной границе страны начался новый этап укрепления государственной безопасности.
"Успешно завершив строительство забора на восточной границе и приступив к созданию Балтийской линии обороны, мы уже видим реальный прогресс. Построены первые километры противотанковых рвов и установлены "зубы дракона". VNĪ последовательно и ответственно продвигает этот критически важный для государственной безопасности проект и уже активно готовит следующий этап, чтобы обеспечить непрерывность работ", - отметила Гаврилова.
Противотанковые рвы и "зубы дракона"
В рамках первого приоритетного этапа оборонительные сооружения создаются в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях. Здесь планируется обустроить около 27 километров противотанковых рвов, а также площадки для размещения материально-технических средств.
За первый месяц строительства уже вырыты четыре километра рвов, а на участке протяженностью пять километров установлены противотанковые заграждения "зубы дракона".
Общий объем инвестиций в работы первого приоритета составляет 12,98 миллиона евро. Финансирование выделено из бюджета Министерства обороны.
Следующий этап - еще 62 километра укреплений
Чтобы строительство могло продолжаться без перерывов, VNĪ уже приступило к подготовке второго этапа проекта. Открыты ценовые опросы на строительство противотанковых рвов, производство и установку "зубов дракона" вдоль латвийско-российской и латвийско-белорусской границ.
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Речь идет об участках общей протяженностью около 62 километров. На выполнение работ поступило восемь заявок от потенциальных подрядчиков. Договоры с исполнителями планируется заключить в ноябре, а завершить строительство - до конца 2027 года.
Как и прежде, проведение работ, особенно в период активного сельскохозяйственного сезона, регулярно согласовывается с самоуправлениями и местными предпринимателями. Подрядчики обязаны поддерживать используемую инфраструктуру в надлежащем состоянии и устранять любые повреждения подъездных дорог и мелиоративных систем.
Владельцы земельных участков и другие жители могут получить информацию о строительстве оборонительных сооружений, отчуждении недвижимости и компенсациях на сайте Министерства обороны. Также действует специальный информационный телефон +371 28753000.
На границе с Россией продолжается строительство дополнительной инфраструктуры
Параллельно с созданием Балтийской линии обороны VNĪ продолжает строительство дополнительной пограничной инфраструктуры на наиболее сложных участках латвийско-российской границы.
Работы охватывают около 41,26 километра и направлены на улучшение мобильности Государственной пограничной охраны, повышение скорости реагирования и обеспечение доступа к труднодоступным участкам границы.
В частности, предусмотрено строительство патрульных троп, включая понтонную тропу протяженностью 2,9 километра в заболоченной местности вдоль озера Пейтеля.
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Кроме того, планируется построить наблюдательную вышку и подъездную дорогу возле озера Зилезерс, оборудовать место спуска катеров и лодок с понтонным причалом у озера Пейтеля, а также построить железнодорожный переезд и подъездную дорогу в районе Опольского отделения пограничной охраны.
Основную часть работ планируется завершить до конца 2026 года. На отдельных участках общей протяженностью чуть менее 12 километров строительство может продолжиться до конца 2027 года, однако ответственные учреждения стремятся закончить его раньше установленного срока.
Всю сухопутную границу оснастят современными технологиями
Одновременно Латвийский государственный центр радио и телевидения продолжает внедрение интеллектуальных систем наблюдения вдоль границ с Беларусью и Россией. Планируется, что к концу 2026 года вся сухопутная граница Латвии с этими странами будет полностью оборудована соответствующими технологиями.
Напомним, строительство пограничного забора и основной инфраструктуры вдоль латвийско-белорусской и латвийско-российской границ было завершено к концу 2025 года. Сейчас продолжается создание дополнительных объектов, необходимых для эффективной охраны границы.
Согласно принятому в 2025 году закону о создании инфраструктуры противодействия мобильности, VNĪ по поручению Министерства обороны отвечает за организацию закупок, управление строительными работами и контроль за реализацией проекта.
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Программа укрепления восточной границы реализуется совместно с Государственной пограничной охраной, Министерством внутренних дел, Государственным агентством обеспечения, Latvijas valsts meži и другими учреждениями. Общий надзор осуществляет Комитет по контролю за строительством инфраструктуры внешней границы.