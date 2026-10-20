В Латвии хотят по-новому рассчитывать стоимость автострахования - за водителями начнут следить

Почти 70% водителей в Латвии превышают разрешенную скорость за пределами населенных пунктов, а агрессивное вождение по-прежнему остается одной из самых распространенных причин тяжелых аварий. Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) начало информационную кампанию "Сколько стоит твоя невнимательность на дороге?" и одновременно работает над новым инструментом, который в будущем позволит оценивать стиль вождения автомобилистов. Причем результаты такой оценки могут повлиять и на стоимость страховки.