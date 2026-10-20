В Латвии хотят по-новому рассчитывать стоимость автострахования - за водителями начнут следить
В Латвии разрабатывают новую систему, которая сможет отслеживать, как автомобилисты ведут себя за рулем: превышают ли скорость, резко тормозят и совершают ли опасные маневры. В будущем эти данные могут повлиять на стоимость автострахования, причем аккуратные водители смогут платить меньше.
Почти 70% водителей в Латвии превышают разрешенную скорость за пределами населенных пунктов, а агрессивное вождение по-прежнему остается одной из самых распространенных причин тяжелых аварий. Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) начало информационную кампанию "Сколько стоит твоя невнимательность на дороге?" и одновременно работает над новым инструментом, который в будущем позволит оценивать стиль вождения автомобилистов. Причем результаты такой оценки могут повлиять и на стоимость страховки.
В программе TV3 "900 sekundes" председатель правления LTAB Янис Абашинс объяснил, что агрессивное вождение - это не только превышение скорости. "Агрессивная смена полос, подрезание других автомобилей, езда по полосе общественного транспорта, желание кого-то догнать, обогнать или проучить - все это агрессивное вождение", - рассказал он.
По словам Абашинса, многие автомобилисты сами осознают, что иногда ведут себя на дороге рискованно. В ходе опроса LTAB часть респондентов отнесла себя к категории агрессивных или потенциально агрессивных водителей.
Приложение будет оценивать манеру вождения
Чтобы помочь автомобилистам лучше понять собственные привычки, в конце октября планируется провести хакатон, во время которого студенты разработают идеи нового цифрового решения.
Руководитель IT-отдела LTAB Агрис Дауксте рассказал, что предполагается дополнить уже существующее приложение LTAB OCTA специальной функцией, которая сможет анализировать поведение водителя на дороге.
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"Приложение будет самостоятельно регистрировать и оценивать ваши повседневные привычки за рулем: насколько часто вы резко тормозите, резко перестраиваетесь или существенно превышаете разрешенную скорость", - пояснил Дауксте.
Предполагается, что первоначально собранные данные будут доступны только самому автомобилисту. Страховые компании смогут получить к ним доступ исключительно в том случае, если водитель добровольно согласится поделиться этой информацией.
Осторожные водители смогут платить за страховку меньше
Как признал Абашинс, в долгосрочной перспективе такая система может повлиять и на стоимость автомобильного страхования.
"Если ты более спокойный и хороший водитель, то, соответственно, и страховка должна обходиться дешевле", - отметил он.
Таким образом, в будущем цена страхового полиса может зависеть не только от традиционных факторов риска, но и от реальной манеры вождения конкретного автомобилиста. При этом пока речь идет лишь о разработке возможного решения, а не о введении новых правил расчета стоимости страховки.
Представитель LTAB подчеркнул, что главная цель инициативы заключается не в наказании водителей, а в том, чтобы заставить их задуматься о собственном поведении на дороге.
По его словам, наибольшую опасность представляют не отдельные спорные маневры, а систематическое агрессивное вождение.
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"Аварии, которые агрессивные водители вызывают на шоссе и крупных улицах, обычно очень тяжелые, с серьезными последствиями", - предупредил Абашинс.
В LTAB надеются, что новый инструмент поможет автомобилистам изменить опасные привычки еще до того, как они приведут к аварии или увеличению расходов на страхование.
Первые предложения по технологическому решению могут появиться уже в ноябре, когда после хакатона будут оценены наиболее перспективные идеи.