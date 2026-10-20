Осужденный за убийство Зыков активен в интернете. Есть ли повод для беспокойства?
Николай Зыков, ранее осужденный за убийство в кинотеатре, активно пользуется платформой X, публикуя сообщения на различные актуальные для общества темы. В связи с этим портал Jauns.lv выяснил, как осуществляется пробационный надзор за людьми, совершившими убийство.
Руководитель отдела надзора и общественных работ Департамента ресоциализации Государственной службы пробации (VPD) Яна Митуза в интервью Jauns.lv подтвердила, что все люди, осужденные за убийство, подпадают под пробационный надзор.
В то же время она подчеркнула, что служба не имеет права предоставлять какую-либо информацию о конкретных поднадзорных лицах, в том числе о тех, кто известен общественности в связи с совершением убийств. VPD также не может комментировать ситуацию с Зыковым, осужденным за убийство в кинотеатре и проявляющим активность на платформе X.
Две большие группы людей
В прошлом году Государственная служба пробации работала почти с 15 000 поднадзорных лиц, из которых 8000 находились под пробационным надзором. Он применяется к различным категориям людей.
"Если говорить конкретно о тех, кто освободился из мест лишения свободы, то таких поднадзорных две группы", - пояснила Митуза.
К первой группе относятся люди, условно-досрочно освобожденные из мест лишения свободы. В прошлом году в поле зрения службы находились 300 таких человек, из которых 53 совершили преступления, связанные с убийством (статьи 116, 117 и 118 Уголовного закона).
Читайте продолжение после рекламы
Вторая группа - это люди, которым в качестве дополнительного наказания назначен пробационный надзор.
"Это означает, что суд постановил применить к человеку как основное наказание (лишение свободы), так и дополнительное - пробационный надзор, осуществление которого возложено на Государственную службу пробации", - пояснила представитель службы.
Пробационный надзор - относительно новый вид наказания
Митуза подчеркнула, что пробационный надзор в качестве дополнительного наказания появился сравнительно недавно. "Его начали применять с 2011 года за преступления против нравственности и половой неприкосновенности. С 1 января 2015 года это дополнительное наказание можно было назначать и за другие преступления, в том числе людям, совершившим убийство".
В настоящее время надзор за такими лицами могут осуществлять два учреждения. Одно из них - Государственная полиция, поскольку до 2015 года контроль за исполнением дополнительного наказания находился в ее ведении.
В отношении людей, совершивших преступления после 31 декабря 2014 года, пробационный надзор в качестве дополнительного наказания осуществляет Государственная служба пробации.
В прошлом году служба осуществляла пробационный надзор в качестве дополнительного наказания в отношении 1035 человек. Из них 36 были осуждены за убийство по статьям 116, 117 и 118 Уголовного закона.