Осужденный за убийство Зыков активен в интернете. Есть ли повод для беспокойства?

В то же время она подчеркнула, что служба не имеет права предоставлять какую-либо информацию о конкретных поднадзорных лицах, в том числе о тех, кто известен общественности в связи с совершением убийств. VPD также не может комментировать ситуацию с Зыковым, осужденным за убийство в кинотеатре и проявляющим активность на платформе X.