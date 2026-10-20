Беларусь запретила импорт ряда товаров из Латвии, сославшись на "недружественную риторику"
Беларусь вводит ограничения на латвийские товары, объясняя свое решение политическими разногласиями с Ригой. Под запрет попал широкий ассортимент продукции, включая рыбные консервы и промышленные изделия.
Как передает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси, ограничения распространяются на широкий ассортимент продукции латвийского производства, включая рыбные консервы и различные промышленные изделия.
"Такое решение принято в связи с тем, что латвийская сторона продолжает придерживаться неконструктивного подхода и недружественной риторики в отношениях с Беларусью", - заявили в пресс-службе правительства.
Решение Минска принято на фоне обострения ситуации на латвийско-белорусской границе. Как сообщалось ранее, в ночь на 6 октября вооруженные мужчины в масках попытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Сопровождавшие их лица угрожали латвийским военнослужащим, которые не позволили группе пересечь границу. Через несколько часов люди в масках проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру пограничного наблюдения. Ответственность за инцидент якобы взяла на себя неизвестная группировка. Однако эксперты считают, что произошедшее, вероятнее всего, было провокацией, организованной спецслужбами.
В свою очередь, Александр Лукашенко обвинил латвийскую сторону в инсценировке инцидента. По утверждению белорусского лидера, Рига якобы организовала произошедшее, чтобы получить финансирование от Европейского союза.