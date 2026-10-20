Беларусь запретила импорт ряда товаров из Латвии, сославшись на "недружественную риторику"

Решение Минска принято на фоне обострения ситуации на латвийско-белорусской границе. Как сообщалось ранее, в ночь на 6 октября вооруженные мужчины в масках попытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Сопровождавшие их лица угрожали латвийским военнослужащим, которые не позволили группе пересечь границу. Через несколько часов люди в масках проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру пограничного наблюдения. Ответственность за инцидент якобы взяла на себя неизвестная группировка. Однако эксперты считают, что произошедшее, вероятнее всего, было провокацией, организованной спецслужбами.