"Это напоминает методы 90-х": известный режиссер жестко высказалась о решении властей Латвии
Кинорежиссер Лайла Пакалниня скептически оценивает решение правительства отказаться от планов введения так называемого налога на Netflix. По ее мнению, речь идет не только о деньгах, но и об отношении государства к киноиндустрии и культуре в целом.
В программе TV3 "900 sekundes" Пакалниня призналась, что не считает себя экспертом в экономике или политике, однако происходящее вызывает у нее неприятные чувства. По мнению режиссера, первоначальная идея сбора позволила бы создать более стабильную и предсказуемую систему финансирования латвийского кино, поскольку стриминговые платформы регулярно вкладывали бы средства в производство местного контента.
"Бюджетное финансирование отрасли - это то, что в любой момент могут сократить или отнять", - отметила Пакалниня.
Комментируя предложенный правительством компромисс, предусматривающий выделение киноотрасли дополнительного финансирования в размере около миллиона евро, режиссер выразила сомнение, что эти деньги смогут заменить первоначальную инициативу.
"Миллион сам по себе, если смотреть в контексте европейского кино, - это даже не половина фильма", - заявила она.
Еще более критично Пакалниня оценила сам процесс принятия решения. "С моральной точки зрения происходит какая-то торговля", - сказала режиссер, добавив, что ситуация напоминает ей методы 1990-х годов.
Во время интервью обсуждались и высказывания премьер-министра Андриса Кулбергса о возможностях искусственного интеллекта в киноиндустрии. Пакалниня не согласна с мнением, что технологии сами по себе могут стать главным залогом успеха.
"Это искусственному интеллекту нужны мы, а не мне нужен искусственный интеллект", - подчеркнула режиссер.
По ее мнению, суть кино заключается в создании чего-то нового, а не в повторении уже существующих решений. Пакалниня также обратила внимание на то, что в политических дискуссиях нередко смешиваются культурная и коммерческая стороны кинематографа. "Премьер-министр смотрит на кино как на индустрию, а не как на культуру, и в этом заключается риск", - заявила она.
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Режиссер убеждена, что сила латвийского кино заключается не в конкуренции с Голливудом, а в способности создавать оригинальные и уникальные произведения. "Латвия не завоюет Голливуд, да это и не нужно", - сказала Пакалниня.
Оценивая состояние латвийского кинематографа, она отметила способность местных кинематографистов добиваться заметных успехов на международном уровне при сравнительно небольших финансовых возможностях.
Особенно важно, по ее мнению, сохранять разнообразие фильмов, рассчитанных на разную аудиторию.
"Национальному кинематографу необходимы разные фильмы, охватывающие как можно более широкий круг зрителей", - подчеркнула режиссер.
Именно это разнообразие, а не попытки подражать крупнейшим мировым киноиндустриям, Пакалниня считает главным преимуществом латвийского кино.