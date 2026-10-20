"Это напоминает методы 90-х": известный режиссер жестко высказалась о решении властей Латвии

По ее мнению, суть кино заключается в создании чего-то нового, а не в повторении уже существующих решений. Пакалниня также обратила внимание на то, что в политических дискуссиях нередко смешиваются культурная и коммерческая стороны кинематографа. "Премьер-министр смотрит на кино как на индустрию, а не как на культуру, и в этом заключается риск", - заявила она.