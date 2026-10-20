В Латвии раскрыли картель на рынке ритуальных услуг - оштрафованы восемь фирм
В Латвии Совет по конкуренции выявил сговор компаний, которые договаривались об участии в государственных закупках ритуальных услуг и перевозки умерших. Общая сумма штрафов превысила 47 000 евро, сообщила председатель Совета по конкуренции Иева Шмите.
По результатам расследования ведомство установило запрещенное соглашение между девятью компаниями: SIA ABSocial, SIA Rīgas memoriālais centrs, SIA Flammax, SIA Krematoriju apvienība, SIA RR Company, SIA Terrawood, SIA Fungi International и SIA Sanitārais Transports, а также SIA Nacionālais apbedīšanas dienests. При этом последняя компания, по данным Совета по конкуренции, активно участвовала в нарушении, однако прекратила деятельность в 2024 году. Поэтому дело против нее не возбуждали и штраф не назначали.
Общая сумма штрафов для остальных участников составила 47 124 евро. Размер взысканий определили в пределах от 2% до 4,5% чистого оборота компаний за последний финансовый год - в зависимости от их роли в нарушении.
Самый крупный штраф получила компания Krematoriju apvienība - 22 748 евро. Компаниям ABSocial и Rīgas memoriālais centrs, которые рассматривались как один участник рынка, назначили штраф в размере 13 980 евро. Flammax должна заплатить 7249 евро, RR Company - 1047 евро. Каждая из трех компаний - Terrawood, Fungi International и Sanitārais Transports - получила штраф в размере 700 евро.
Как установило ведомство, участники сговора распределяли государственные закупки, договариваясь, кто будет участвовать в конкурсах, а кто откажется от подачи заявки. Нарушения выявили как минимум в 13 закупках на оказание ритуальных услуг и перевозку умерших специализированным транспортом.
Компании обменивались коммерчески чувствительной информацией, подавали так называемые прикрывающие предложения, призванные создавать видимость конкуренции, а также без достаточных оснований отзывали свои заявки.
В период с 2020-го по 2025 год соответствующие закупки организовывали Рижская Восточная клиническая университетская больница, государственные центры социального ухода, Рижское самоуправление и Государственная полиция. Общая предполагаемая стоимость договоров составляла около двух миллионов евро. В эту сумму включены и закупки, которые впоследствии были приостановлены или прекращены.
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Ранее Совет по конкуренции уже сообщал о выявлении картеля в ритуальной отрасли. Первоначально у ведомства имелись сведения о том, что как минимум восемь компаний обменивались коммерчески чувствительной информацией, незаконно согласовывали условия участия в конкурсах и подавали согласованные предложения в закупках государственных и муниципальных учреждений. В октябре прошлого года в рамках расследования возможного сговора Совет по конкуренции провел предусмотренные законом процессуальные действия в нескольких компаниях и на объектах, работающих на рынке ритуальных услуг.
В ведомстве напоминают, что картели при участии в государственных закупках относятся к наиболее серьезным нарушениям конкурентного права. За подобные действия каждой компании может грозить штраф до 10% чистого оборота за последний финансовый год, но не менее 700 евро. Кроме того, после вступления решения Совета по конкуренции в силу участникам картеля запрещается участвовать в государственных закупках в течение трех лет.
Ведомство ранее не исключало, что в сговоре могли участвовать и другие компании, в отношении которых в 2025 году расследование еще не было начато. Поэтому Совет по конкуренции призвал возможных участников нарушения воспользоваться программой смягчения ответственности: добровольное сообщение о картеле может позволить полностью освободиться от штрафа или существенно уменьшить его размер.