В Латвии раскрыли картель на рынке ритуальных услуг - оштрафованы восемь фирм

Ранее Совет по конкуренции уже сообщал о выявлении картеля в ритуальной отрасли. Первоначально у ведомства имелись сведения о том, что как минимум восемь компаний обменивались коммерчески чувствительной информацией, незаконно согласовывали условия участия в конкурсах и подавали согласованные предложения в закупках государственных и муниципальных учреждений. В октябре прошлого года в рамках расследования возможного сговора Совет по конкуренции провел предусмотренные законом процессуальные действия в нескольких компаниях и на объектах, работающих на рынке ритуальных услуг.