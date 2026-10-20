Не до жиру: жители Латвии стали приобретать более дешевое жилье
В третьем квартале этого года количество ипотечных кредитов, выданных банком Citadele, выросло на 20,5 % по сравнению с предыдущим кварталом, однако общий объем предоставленного финансирования остался практически неизменным. Люди чаще выбирают более дешевые объекты недвижимости.
Дома - не по карману, дайте квартирку
В третьем квартале 73,9 % всех выданных ипотечных кредитов предназначались для покупки квартир, а 23,2 % – частных домов. По сравнению с предыдущим кварталом доля кредитов на покупку квартир выросла на 5,4 процентного пункта, а доля кредитов на приобретение частных домов сократилась.
Одновременно средняя сумма выданного ипотечного кредита уменьшилась на 17,4 % по сравнению со вторым кварталом. Средняя сумма кредитов на покупку квартир снизилась примерно на 20 %, а на приобретение частных домов – чуть менее чем на 10 %.
"Растет число сделок с относительно доступным жильем, особенно с квартирами. Это позволяет более широкому кругу покупателей выходить на рынок, при этом общий объем кредитования не увеличивается", – отмечают эксперты банка.
Не только Рига
Существенные изменения наблюдаются и в географическом распределении ипотечного кредитования. В третьем квартале 57,3 % ипотечных кредитов выдано за пределами Риги, а в столице – 42,7 %. По сравнению с предыдущим кварталом доля Риги сократилась на 6,8 процентного пункта.
Активность наблюдается как в Пририжье, особенно в Марупском и Ропажском краях, так и в других городах Латвии, в том числе в Елгаве. В Риге наиболее активно жилье приобретали в Пурвциемсе, Плявниеках и центре города.
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Помощь государства
Важную роль в обеспечении доступности жилья по-прежнему играют программы государственной поддержки. В третьем квартале 42,3 % всех ипотечных кредитов банка Citadele были выданы с поддержкой ALTUM.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество таких кредитов выросло на 25,9 %, а их доля в общем объеме кредитования – на 8,4 процентного пункта.