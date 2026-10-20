В соседней Литве снова заговорили о строительстве метро - и не только ради транспорта

По его словам, в нынешнем контексте стоит рассмотреть, может ли проект метро получить статус объекта двойного назначения, который будет актуален не только для сообщения, но и для национальной безопасности, поскольку он мог бы служить укрытием, а под землей могли бы функционировать сети связи.