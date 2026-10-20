В соседней Литве снова заговорили о строительстве метро - и не только ради транспорта
Пока в Латвии обсуждают возможные транспортные проблемы Риги из-за грядущего ремонта Вантового моста, в соседней Литве вновь заговорили о строительстве метро. Президент Гитанас Науседа предлагает пересмотреть проект с учетом вопросов национальной безопасности и возможности привлечь деньги Евросоюза.
Литовский президент Гитанас Науседа призывает возобновить дискуссии о создании системы общественного транспорта метро в Вильнюсе. "По мнению президента, сейчас было бы целесообразно обновить анализ затрат и выгод, а также оценить этот проект в новой геополитической плоскости", - заявил во вторник в эфире радиостанции Ziniu radijas главный советник главы государства по вопросам экономической и социальной политики Вайдас Аугустинавичюс.
По его словам, в нынешнем контексте стоит рассмотреть, может ли проект метро получить статус объекта двойного назначения, который будет актуален не только для сообщения, но и для национальной безопасности, поскольку он мог бы служить укрытием, а под землей могли бы функционировать сети связи.
По словам советника, также следует оценить, может ли проект метро частично финансироваться за счет средств Европейского союза из нового Фонда конкурентоспособности.
Дискуссии о необходимости метро в Вильнюсе ведутся уже более десяти лет. Сторонники метро обычно утверждают, что проект привлечет миллионные инвестиции, а появление этого вида транспорта избавит город от пробок. По мнению критиков, в Вильнюсе слишком мало жителей, чтобы строительство окупилось, кроме того, оно нанесет ущерб культурному наследию.
Ранее Otkrito.lv писал, что Рига могла стать одним из последних городов СССР, где бы появился метрополитен. Для него разрабатывали линии, станции и архитектурные проекты, проводили геологические исследования и планировали многолетнее строительство. Но амбициозный проект столкнулся с дороговизной, сложными грунтами, демографическими страхами, общественными протестами и распадом самой советской системы.