Обещал рай, но заставил умереть от голода: лидер секты признан виновным в убийстве 190 детей

В апреле 2023 года он был повторно арестован, и полиция начала масштабные поиски в лесу Шакахоль. То, что они обнаружили, потрясло всю страну. В неглубоких могилах были найдены останки сотен людей, в том числе многих детей. В общей сложности в лесу было обнаружено более 400 тел. Многие останки были настолько сильно разложены, что следователям удалось опознать только 26 погибших.