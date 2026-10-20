Обещал рай, но заставил умереть от голода: лидер секты признан виновным в убийстве 190 детей
Более 400 погибших, сотни могил и проповеди о встрече с Иисусом после смерти. В Кении суд признал виновным лидера религиозного культа, который заставлял своих последователей голодать до смерти.
Судья Диана Каведза пришла к выводу, что пастор Пол Маккензи, основавший Международную церковь Благой вести, руководил организованной системой, в которой религиозные учения использовались для принуждения последователей к голоданию до смерти.
Последователи Маккензи жили в глиняных хижинах, вдали от местных общин и внимания властей. Маккензи был задержан и обвинен в убийствах вместе со своей женой и десятками последователей. Некоторые из них позднее стали свидетелями обвинения. Судебный процесс начался в 2023 году, а вынесение приговора запланировано на 6 ноября.
Сам проповедник отрицал все обвинения и утверждал, что не заставлял своих последователей голодать. Суд установил, что приказ голодать до смерти начали исполнять с детей. За ними следили, не позволяя сбежать. Тех, кто пытался уйти или поесть, избивали. Кроме того, Маккензи призывал последователей отказаться от образования и медицинской помощи. Судья отметила, что "медицинская помощь преподносилась как инструмент сатаны".
Власти впервые узнали об инциденте в марте 2023 года, когда местный житель сообщил в полицию, что его брат и жена брата морили голодом своих детей в лесу по указанию Маккензи. Маккензи был первоначально задержан, но позже освобожден под залог. По словам родственников, после освобождения лидер секты даже перенес дату своего предсказанного конца света на более ранний срок.
В апреле 2023 года он был повторно арестован, и полиция начала масштабные поиски в лесу Шакахоль. То, что они обнаружили, потрясло всю страну. В неглубоких могилах были найдены останки сотен людей, в том числе многих детей. В общей сложности в лесу было обнаружено более 400 тел. Многие останки были настолько сильно разложены, что следователям удалось опознать только 26 погибших.
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Оглашенный в понедельник вердикт касается смерти 191 человека (190 детей и одного взрослого), однако расследование остальных смертей все еще продолжается. Прокуратура полагает, что он продолжал руководить деятельностью секты даже находясь под стражей, и отдавал указания, связанные с убийством еще 52 человек в деревне Ква Бинзаро, примерно в 30 километрах от леса Шакахол. Он отрицает свою вину по этому делу.
Этот случай также вызвал в стране дискуссии о необходимости более строгого контроля за религиозными организациями и их лидерами.