"Новое Единство" признало ошибки и надеется взять реванш на муниципальных выборах
Партия "Новое Единство" намерена пересмотреть свои ошибки. В политическом объединении уже думают о следующих муниципальных выборах и возможной смене руководства.
Следующие муниципальные выборы станут решающими для политического объединения "Новое Единство" (JV), поэтому подготовка к ним начинается уже сейчас. Об этом в эфире программы "Rīta Panorāma" на Латвийском телевидении заявил председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц.
По его словам, входящие в объединение партии на своих съездах проанализируют допущенные во время выборов ошибки и примут решения о новом руководстве. Юревиц неоднократно подчеркивал, что JV является европейским и демократическим политическим объединением, для которого оценка собственных результатов после выборов - нормальная практика.
Сравнивая выборы в Сейм с экзаменом, политик оценил результат "Нового Единства" на четверку: партия прошла в парламент, однако достигнутые показатели нельзя назвать удовлетворительными.
В то же время Юревицс обратил внимание на представительство объединения в самоуправлениях. По его словам, около 100 депутатов от JV работают в региональных органах власти, что делает объединение вторым по численности регионального представительства после "Объединенного списка". Именно поэтому, подчеркнул политик, подготовку к следующим муниципальным выборам необходимо начинать уже сейчас. Юревиц также положительно оценил сотрудничество с региональными партнерами. По его словам, после выборов в Сейм они подтвердили готовность продолжать взаимодействие с "Единством".
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При этом политик признал, что партия допустила целый ряд ошибок и во многих ситуациях действовала недостаточно решительно. В качестве примеров он назвал выборы президента Банка Латвии и освобождение Каспара Бришкенса от должности министра сообщения.
По мнению Юревица, избиратели понимают, что в разных вопросах партии приходилось идти на компромиссы. Однако они ожидали от политиков более решительных и быстрых действий.