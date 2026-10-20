"Новое Единство" признало ошибки и надеется взять реванш на муниципальных выборах

В то же время Юревицс обратил внимание на представительство объединения в самоуправлениях. По его словам, около 100 депутатов от JV работают в региональных органах власти, что делает объединение вторым по численности регионального представительства после "Объединенного списка". Именно поэтому, подчеркнул политик, подготовку к следующим муниципальным выборам необходимо начинать уже сейчас. Юревиц также положительно оценил сотрудничество с региональными партнерами. По его словам, после выборов в Сейм они подтвердили готовность продолжать взаимодействие с "Единством".