Когда в Латвии снова будут выборы: сроки избрания президента, Сейма и самоуправлений

Это означает, что на местных выборах могут голосовать не только граждане Латвии, но и, например, граждане Литвы, Эстонии или Германии, проживающие в Латвии и отвечающие необходимым условиям. А вот неграждане Латвии права голоса на муниципальных выборах не имеют.