Когда в Латвии снова будут выборы: сроки избрания президента, Сейма и самоуправлений
В Латвии только что завершились парламентские выборы, но уже в следующем году страну ждет еще одно важное политическое событие - избрание президента. А вот жителям, которые захотят снова проголосовать за депутатов Сейма или местных дум, придется подождать несколько лет. Рассказываем, когда пройдут следующие выборы.
Президентские выборы: уже в 2027 году
Ближайшие президентские выборы в Латвии состоятся весной 2027 года. Согласно действующему законодательству, очередное голосование должно пройти в период с 29 мая по 8 июня 2027 года. Конкретную дату определит президиум Сейма.
Действующий президент Латвии Эдгар Ринкевич был избран 31 мая 2023 года и официально вступил в должность 8 июля того же года. Президентский срок в Латвии составляет четыре года, поэтому его полномочия истекают летом 2027 года.
При этом сам Ринкевич имеет право баллотироваться повторно. Конституция Латвии разрешает одному человеку занимать президентский пост не более восьми лет подряд, то есть два четырехлетних срока.
Однако в отличие от выборов президента в некоторых других странах, жители Латвии не смогут лично проголосовать за понравившегося кандидата. Главу государства здесь избирают депутаты Сейма.
Для победы кандидату необходимо заручиться поддержкой как минимум 51 из 100 депутатов. Голосование открытое, поэтому известно, как проголосовал каждый парламентарий. Если ни один из претендентов не набирает необходимого количества голосов, проводятся дополнительные туры, а при необходимости назначаются новые выборы.
Примечательно, что выбирать следующего президента будет уже новый состав Сейма, избранный 3 октября 2026 года. По официальным результатам, места в парламенте получили шесть политических сил. Самая многочисленная фракция будет располагать 41 мандатом, поэтому для избрания президента только ее голосов недостаточно.
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Выборы в самоуправления: следующая возможность проголосовать в 2029 году
Следующие очередные выборы в местные самоуправления Латвии пройдут 2 июня 2029 года. Именно в этот день жители страны будут выбирать депутатов городских и краевых дум, включая Рижскую думу.
Последние муниципальные выборы состоялись 7 июня 2025 года. Местные депутаты, как и парламентарии, избираются на четыре года. По закону очередные выборы самоуправлений всегда проходят в первую субботу июня.
В отличие от президентских выборов, в этом случае жители непосредственно определяют состав местной власти. От решений депутатов самоуправлений зависят многие повседневные вопросы: благоустройство улиц и дворов, муниципальные школы и детские сады, социальная помощь, местная инфраструктура и распределение средств городского или краевого бюджета.
Участвовать в муниципальных выборах могут граждане Латвии и других стран Европейского союза, достигшие 18 лет и соответствующие установленным законом требованиям. В частности, право голоса связано с задекларированным местом жительства или наличием недвижимости в соответствующем самоуправлении.
Это означает, что на местных выборах могут голосовать не только граждане Латвии, но и, например, граждане Литвы, Эстонии или Германии, проживающие в Латвии и отвечающие необходимым условиям. А вот неграждане Латвии права голоса на муниципальных выборах не имеют.
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Следующие выборы в Сейм: октябрь 2030 года
Парламентские выборы в Латвии прошли совсем недавно - 3 октября 2026 года. Жители страны избрали 100 депутатов 15-го Сейма, которые будут представлять избирателей в течение следующих четырех лет.
Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования. В выборах приняли участие 806 648 человек, что составляет 51,79% граждан, имеющих право голоса. Новый парламент соберется на первое заседание 3 ноября 2026 года. В тот же день завершатся полномочия предыдущего состава Сейма.
Если не произойдет досрочного роспуска парламента, следующие выборы в Сейм состоятся 5 октября 2030 года. Согласно закону, очередные парламентские выборы проводятся в первую субботу октября, раз в четыре года.
На выборах в Сейм голосовать могут граждане Латвии, которым исполнилось 18 лет. В отличие от муниципальных выборов, граждане других стран Европейского союза не могут участвовать в избрании латвийского парламента.
Кроме того, граждане Латвии, находящиеся за границей, могут участвовать в парламентских выборах при соблюдении установленного порядка голосования.