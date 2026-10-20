Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:02
Наиболее солнечно во вторник будет в северо-восточных районах Латвии
Во вторник небо над Латвией частично затянет облаками, более солнечная погода ожидается в северо-восточных районах, прогнозируют синоптики.
Местами возможна небольшая изморось. Ветер - восточный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +8...+13 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер - восточный, юго-восточный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +11...+12 градусов.