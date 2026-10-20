Театр одного зрителя: мошенники устроили настоящий "спектакль", чтобы выманить у женщины 300 000 евро

Затем потерпевшую якобы соединили с сотрудником Банка Эстонии, который заявил, что в целях безопасности необходимо заменить ее банковские карты и удостоверяющие личность документы. Под руководством звонившего потерпевшая скачала на свой компьютер программу удаленного доступа Anydesk, поскольку ей сказали, что банк должен проверить ее устройство на наличие вредоносного ПО. Далее мошенник объяснил, что потерпевшая должна перевести свои деньги на безопасный счет, чтобы злоумышленники не смогли их заполучить, и что позже деньги будут возвращены на ее счет.