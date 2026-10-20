Театр одного зрителя: мошенники устроили настоящий "спектакль", чтобы выманить у женщины 300 000 евро
Мошенники разыграли перед жительницей Эстонии целое представление с участием якобы сотрудников Telia, Smart-ID, Банка Эстонии и полиции. Женщину держали на связи даже ночью, запугивали и убедили перевести деньги на "безопасный счет".
Схема началась с мошеннического звонка на эстонском языке от имени Telia, в ходе которого потерпевшей предложили заключить мобильный договор на более выгодных условиях и попросили подтвердить персональное предложение вводом PIN-1 кода Smart-ID. Потерпевшая отказалась и попросила прислать предложение на ее адрес электронной почты. Через несколько минут потерпевшей поступил новый звонок через приложение WhatsApp, в котором звонивший представился сотрудником Smart-ID. Мошенник сообщил потерпевшей, что предыдущий звонок был обманом и что на ее имя в Турции пытались создать новый аккаунт Smart-ID для совершения денежных переводов.
Затем потерпевшую якобы соединили с сотрудником Банка Эстонии, который заявил, что в целях безопасности необходимо заменить ее банковские карты и удостоверяющие личность документы. Под руководством звонившего потерпевшая скачала на свой компьютер программу удаленного доступа Anydesk, поскольку ей сказали, что банк должен проверить ее устройство на наличие вредоносного ПО. Далее мошенник объяснил, что потерпевшая должна перевести свои деньги на безопасный счет, чтобы злоумышленники не смогли их заполучить, и что позже деньги будут возвращены на ее счет.
Следуя указаниям мошенников, потерпевшая совершила со счета своей фирмы переводы на зарубежные счета на сумму более 300 000 евро, после чего ее банковский счет был заблокирован. Когда с потерпевшей попытался связаться настоящий сотрудник банка, мошенник запретил ей отвечать на звонок.
В тот же вечер потерпевшую соединили с якобы сотрудником полиции, который запретил ей кому-либо рассказывать о происходящем, пригрозив наказанием. Кроме того, лжеполицейский договорился с женщиной о встрече 19 октября в отделении полиции. Потерпевшей не разрешали прерывать разговор, и она была вынуждена оставаться на связи с мошенниками даже ночью.
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На следующий день к потерпевшей домой прибыли патрульные полицейские, которые сообщили, что женщина стала жертвой мошенничества. Благодаря быстрым действиям банка удалось предотвратить больший ущерб и остановить платежи. Тем не менее ущерб, причиненный в результате мошенничества, по предварительной оценке, составляет 71 048 евро.