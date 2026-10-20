"И русский будет защищать эту землю!" Арманд Пуче объяснил, что может объединить жителей Латвии

"Если мы сейчас будем ныть, то и они поймут: да что нам там делать... Постoим в сторонке, подождем, пока придут какие-нибудь другие... Нет, нужно сделать так, чтобы у него [русскоязычного] было ощущение, что он здесь тоже процветает, развивается, создает свои истории, свои семьи", - сказал журналист, который считает, что готовность защищать страну связана и с тем, чувствует ли человек себя ее частью, видит ли здесь перспективы для себя и близких.