"И русский будет защищать эту землю!" Арманд Пуче объяснил, что может объединить жителей Латвии
Что нужно сделать, чтобы русскоязычные жители Латвии захотели защищать свою страну? Телеведущий Арманд Пуче высказал неожиданную мысль - начинать следует не с приказов, а, наоборот, с отношения государства к людям.
Журналист и телеведущий TV24 Арманд Пуче призвал задуматься о том, как отношение государства к обществу и предпринимателям влияет на готовность людей защищать Латвию. По его мнению, государство должно создать такие условия, чтобы и русскоязычные жители чувствовали себя в стране полноценными участниками общественной жизни, могли строить будущее и связывали с Латвией судьбу своих семей.
"Давайте строить хорошую страну, и русский тоже будет защищать эту землю! Так и будет!" - заявил Пуче в программе "Неделя. Post Scriptum".
Он подчеркнул, что нельзя рассчитывать на сплоченность общества, если часть жителей чувствует себя отстраненной от жизни страны. По его словам, важно, чтобы у русскоязычных людей было ощущение, что в Латвии они могут развиваться, добиваться успеха и создавать семьи.
"Если мы сейчас будем ныть, то и они поймут: да что нам там делать... Постoим в сторонке, подождем, пока придут какие-нибудь другие... Нет, нужно сделать так, чтобы у него [русскоязычного] было ощущение, что он здесь тоже процветает, развивается, создает свои истории, свои семьи", - сказал журналист, который считает, что готовность защищать страну связана и с тем, чувствует ли человек себя ее частью, видит ли здесь перспективы для себя и близких.
Отдельное внимание телеведущий уделил предпринимательству. По его мнению, экономическая активность напрямую связана с возможностями государства обеспечивать население необходимыми услугами и финансировать социальную сферу.
"И что для этого необходимо? Отношение государства к предпринимателю, которое выражается в налогах или бюджете, - социальный котел благосостояния, из которого получают деньги врачи и учителя", - объяснил Пуче.
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"Если есть предпринимательство, если есть люди, которые кладут деньги в этот большой котел, государство должно делать абсолютно все, чтобы это происходило. Это культ предпринимательства - начиная с малого и заканчивая крупным", - заявил журналист.