Из-за угрозы дрона в Латвии задержали 11 поездов - пассажиры негодовали

"Когда ее спрашивали, она пыталась объяснить, что мы остановились и будем ждать, пока угроза не исчезнет, и только после этого продолжим путь. Но люди начали на нее словесно нападать, потому что были очень недовольны тем, что могут опоздать на самолет или по другим своим делам", - рассказала пассажирка.