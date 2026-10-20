Из-за угрозы дрона в Латвии задержали 11 поездов - пассажиры негодовали
18 октября из-за беспилотника, замеченного в Литве неподалеку от границы с Латвией, жители трех краев - Бауского, Айзкраукльского и Огрского - получили через систему сотового оповещения оранжевое предупреждение об угрозе. Ситуация повлияла и на движение поездов.
В воскресенье утром Лиене ехала поездом из Даугавпилса в Ригу. По ее словам, около 7:45, когда состав находился неподалеку от Айзкраукльского края, она и другие пассажиры получили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Вскоре поезд остановился. Некоторые пассажиры начали нервничать, а отдельные люди даже высказывали проводнице недовольство из-за возможного нарушения своих планов.
"Когда ее спрашивали, она пыталась объяснить, что мы остановились и будем ждать, пока угроза не исчезнет, и только после этого продолжим путь. Но люди начали на нее словесно нападать, потому что были очень недовольны тем, что могут опоздать на самолет или по другим своим делам", - рассказала пассажирка.
Примерно через полчаса, когда угроза миновала, поезд возобновил движение. Представитель пассажирского перевозчика Vivi Сигита Паула сообщила, что в воскресенье из-за угрозы было затронуто движение 11 поездов. Сотрудники остановленных составов действовали в соответствии с алгоритмами, разработанными летом этого года, сообщает LSM.lv.
Как должны действовать перевозчики при угрозе беспилотников?
Инструкции предусматривают, что сотрудники железнодорожного транспорта должны следовать указаниям ответственных служб. При желтом уровне предупреждения необходимо информировать пассажиров и быть готовыми к изменению планов движения.
При оранжевом уровне предупреждения поезд должен, если это возможно, в течение 20 минут покинуть опасную зону с соблюдением требований безопасности. Также алгоритм предусматривает снижение скорости и движение к ближайшему безопасному месту, например железнодорожной станции. При этом пассажиров необходимо информировать о происходящем. Именно так поступили и в поезде, которым ехала Лиене.
Читайте продолжение после рекламы
Аналогичные правила предусмотрены и для автобусных перевозчиков. Их действия должны соответствовать объявленному уровню угрозы и рекомендациям Центра кризисного управления. Министерство сообщения совместно с Автотранспортной дирекцией и предприятиями отрасли усовершенствовало эти инструкции, уделив особое внимание обмену информацией и координации между ответственными службами.