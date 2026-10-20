"Неужели это грех - неделю просто смотреть в потолок?" Родители в Латвии спорят о домашних заданиях на каникулах

Однако не все считают домашние задания на каникулах проблемой. Некоторые родители полагают, что свободные дни как раз позволяют спокойно заняться учебой, не пытаясь успеть все после обычных уроков. "Лучше пусть задают эти работы на каникулах, когда есть свободное время, которое можно им посвятить. В учебные дни после тренировок, когда вечером наконец появляется свободное время, стихи учить захочется еще меньше", - рассуждает другая комментатор. Еще один участник обсуждения обратил внимание на трудности детей с чтением и считает, что просьба прочитать книгу сама по себе не является чрезмерной нагрузкой.