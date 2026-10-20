"Неужели это грех - неделю просто смотреть в потолок?" Родители в Латвии спорят о домашних заданиях на каникулах
Одни родители считают, что школьные каникулы должны быть временем полного отдыха, другие уверены, что несколько часов на чтение и стихи детям не повредят.
На этой неделе латвийские школьники отдыхают от уроков: осенние каникулы в этом году проходят с 19 по 23 октября. Однако не для всех детей это означает полную свободу от учебы. В соцсетях разгорелась дискуссия после публикации женщины, которая задалась вопросом, зачем школьникам на каникулах домашние задания, обязательная литература и стихи для заучивания.
"Мне кажется, школьные каникулы должны быть свободными. Не нужно задавать всякие домашние задания, обязательную литературу и стихи наизусть. Особенно в младших классах! Неужели это грех - просто неделю смотреть в потолок?" - написала одна пользовательница.
Многие участники обсуждения поддержали ее мнение. По их словам, каникулы должны оставаться временем отдыха, а не превращаться в продолжение учебного процесса.
"Домашние задания - это вообще абсурд. На каникулах - вдвойне. Это время для семьи", - написала одна из комментаторов. Она рассказала, что в Великобритании семьи используют школьные каникулы для путешествий, посещения музеев и кино. По ее мнению, учебный материал следует осваивать в школе, а дома можно выполнять отдельные исследовательские или творческие проекты.
Другие родители напомнили, что даже без школьных заданий каникулы у детей могут быть насыщенными. Многие продолжают ходить на спортивные тренировки, занятия музыкой и другие кружки. "Мои дети уже сегодня утром в восемь встали, чтобы в девять сесть на поезд и отправиться на тренировки. Домой вернутся после четырех. Занятые дети на каникулах посвящают время спорту, музыке и другим занятиям вне школы. Я ведь тоже не выполняю рабочие задачи во время отпуска", - поделилась одна из участниц дискуссии.
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Однако не все считают домашние задания на каникулах проблемой. Некоторые родители полагают, что свободные дни как раз позволяют спокойно заняться учебой, не пытаясь успеть все после обычных уроков. "Лучше пусть задают эти работы на каникулах, когда есть свободное время, которое можно им посвятить. В учебные дни после тренировок, когда вечером наконец появляется свободное время, стихи учить захочется еще меньше", - рассуждает другая комментатор. Еще один участник обсуждения обратил внимание на трудности детей с чтением и считает, что просьба прочитать книгу сама по себе не является чрезмерной нагрузкой.
При этом некоторые родители рассказали, что в их школах домашние задания на каникулы вообще не задают. "Дочь учится в четвертом классе - после каникул ей никогда ничего не задавали. Да и на понедельник домашних заданий практически не бывает", - поделилась одна из матерей. Другая рассказала, что ее первокласснику предложили прочитать книгу, а после каникул рассказать о ней одноклассникам. Других заданий у ребенка нет.
Отдельная тема спора - обязательная литература. Некоторые участники дискуссии не возражают против чтения как такового, но считают, что детям следовало бы предоставить больше свободы в выборе книг. "Чтение книг было всегда, и я не вижу в этом ничего плохого. Меня больше раздражает эта ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ литература. В мои школьные годы она была такой скучной. Почему нельзя читать то, что хочется?" - написала одна из женщин.
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Можно ли задавать домашние задания на каникулах?
Вопрос о домашних заданиях во время школьных каникул в Латвии поднимался и раньше. В ноябре 2024 года омбудсмен разъяснял, что каникулы предназначены для отдыха, а не для выполнения школьных заданий. По мнению омбудсмена, неправильно нагружать детей учебой во время школьных каникул: у них, как и у взрослых во время отпуска, должно быть право отдохнуть.
Вместе с тем в Латвии нет нормативного акта, который прямо запрещал бы учителям задавать домашние задания на каникулах. Поэтому решение о необходимости и объеме таких заданий во многом остается в компетенции школ и педагогов.
Таким образом, единого мнения у родителей нет: одни считают полноценный отдых необходимым условием для восстановления сил, другие уверены, что чтение и небольшие учебные задания не мешают каникулам, если нагрузка остается разумной.