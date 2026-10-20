Ни следов удара, ни личности погибшего: смертельная авария под Огре вызывает все больше вопросов
В понедельник утром, 19 октября, в Огрском крае недалеко от Тинужи произошла смертельная авария при загадочных обстоятельствах. Под колесами грузовика погиб мужчина, однако следов столкновения на кузове автомобиля не обнаружено. Это заставило экспертов предположить, что погибшего мог сбить другой автомобиль еще до приезда грузовика.
Трагедия произошла незадолго до 6:00 возле кольцевой развязки у Тинужи. Грузовой автомобиль переехал пешехода, после чего водитель немедленно вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, сообщает "Degpunktā".
Однако обстоятельства происшествия вызывают множество вопросов. Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис предполагает, что еще до наезда грузовика мужчина мог некоторое время лежать на проезжей части.
На передней части грузовика нет никаких повреждений, что может свидетельствовать о том, что в момент наезда мужчина находился в лежачем положении. Кроме того, следы крови позволяют предположить, что ранее его мог сбить другой автомобиль.
Эксперт отмечает, что иногда водители, сбившие пешехода поздно ночью, скрываются с места происшествия, пытаясь избежать ответственности. Однако в данном случае установить возможного виновника будет сравнительно легко. Это одна из наиболее активно контролируемых видеокамерами дорог, поэтому определить, какие автомобили проезжали по ней до трагедии, не должно составить большого труда.
Если подтвердится, что мужчина погиб в результате наезда другого автомобиля, эксперты советуют причастному водителю как можно скорее самостоятельно обратиться в полицию. Впрочем, пока это лишь одна из версий, которые рассматривают правоохранительные органы.
Личность погибшего до сих пор не установлена. Полученные травмы настолько серьезны, что пока невозможно определить даже возраст мужчины. Ожидается, что судебно-медицинские экспертизы и дальнейшее расследование помогут установить обстоятельства трагедии.
Полиция просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии. Сообщить сведения можно по телефонам 67219837 или 112.