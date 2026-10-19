Личные обстоятельства заставили Кулбергса прервать работу и уехать из страны
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс с 21 по 23 октября возьмет отпуск и покинет страну, из-за чего переговоры о формировании нового правительства придется отложить. Причиной стали срочные личные обстоятельства, связанные с печальным событием в жизни политика.
Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии, с 21 по 23 октября Кулбергс будет находиться в отпуске, а его обязанности в этот период будет исполнять министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс.
После заседания коалиционных партий премьер-министр пояснил журналистам, что из-за личных обстоятельств не сможет продолжить переговоры о формировании нового правительства в ранее запланированные сроки.
"Мне необходимо срочно выехать за пределы Латвии по личным обстоятельствам, поэтому я попросил перенести переговоры. Благодарю коллег за понимание, и мы вернемся к этому вопросу на следующей неделе", - сказал политик.
В понедельник Кулбергс поделился в Facebook печальной новостью о смерти своего "американского папы" - мужчины, у которого он жил в США в подростковом возрасте и который многому научил его в жизни.
Переговоры о новом правительстве продолжатся на следующей неделе
Кулбергс отметил, что работа над возможной правительственной декларацией и планом преобразований продолжится после его возвращения. По словам премьера, предлагаемый план касается не только организации работы правительства и структуры министерств, но и укрепления бюджетной дисциплины, сокращения бюрократии и государственных расходов, а также стимулирования экономического роста.
Премьер пояснил, что перед продолжением официальных коалиционных переговоров хочет обсудить свои предложения со всеми депутатами "Объединенного списка", а затем встретиться с потенциальными партнерами по правительству и представителями остальных фракций Сейма. При этом Кулбергс подчеркнул, что рассматриваются все возможные варианты формирования правительства, включая создание правительства меньшинства.