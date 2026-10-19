Личные обстоятельства заставили Кулбергса прервать работу и уехать из страны

Кулбергс отметил, что работа над возможной правительственной декларацией и планом преобразований продолжится после его возвращения. По словам премьера, предлагаемый план касается не только организации работы правительства и структуры министерств, но и укрепления бюджетной дисциплины, сокращения бюрократии и государственных расходов, а также стимулирования экономического роста.