Депутатам Сейма хотят упростить получение компенсаций: чеки больше не понадобятся?
Партнеры по правящей коалиции договорились продвигать изменения в системе компенсации расходов депутатов Сейма, отказавшись от действующего порядка, который предусматривает предоставление и обработку чеков. Об этом после заседания коалиционных партий сообщил журналистам премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс ("Объединенный список").
Премьер отметил, что нынешняя система слишком бюрократизирована и создает излишнюю административную нагрузку. Кроме того, были случаи ее недобросовестного использования. Поэтому вопрос компенсаций планируется исключить из Регламента Сейма и урегулировать в Законе об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.
По словам Кулбергса, цель изменений - создать простой механизм возмещения расходов депутатов, особенно тех парламентариев, которые постоянно проживают далеко от Риги.
Как ранее сообщало агентство LETA, соответствующие поправки к Регламенту Сейма уже были поддержаны депутатами в первом чтении. Законопроект рассматривается в срочном порядке.
В аннотации к законопроекту говорится, что вопросы депутатских компенсаций в дальнейшем планируется регулировать другим законом, обеспечив единый и систематизированный правовой порядок. При этом подчеркивается, что поправки сами по себе не предусматривают изменения размеров компенсаций или условий их предоставления. Речь идет о переносе соответствующих норм из одного закона в другой.
Изменения затронут и порядок избрания должностных лиц Сейма
Поправки также предусматривают уточнение порядка избрания членов Президиума Сейма и других должностных лиц парламента.
Если на должность выдвинут только один кандидат, голосование с использованием избирательных бюллетеней проводиться не будет. Если же кандидатов больше, чем вакантных должностей, избранным будет считаться тот, кто получил наибольшее число голосов, но не менее абсолютного большинства голосов присутствующих депутатов.
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Ответственная комиссия ранее попросила включить законопроект в повестку заседания Сейма 15 октября и рассмотреть его в первом чтении без повторного обсуждения в комиссии.
Председатель комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство") сообщил, что законопроект был подготовлен на заседаниях 13 и 14 октября с участием представителей Юридического бюро Сейма, Министерства юстиции и Государственной канцелярии.
Почему решили пересмотреть систему компенсаций?
Вопрос депутатских компенсаций вновь оказался в центре внимания после появления информации о выплатах депутату Сейма Лейле Расиме ("Прогрессивные") на аренду жилья.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку обоснованности этих выплат.
Ранее KNAB также указывало, что в действующем регулировании депутатских компенсаций существуют недостатки, которые создают возможности для злоупотреблений.