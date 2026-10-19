Депутатам Сейма хотят упростить получение компенсаций: чеки больше не понадобятся?

В аннотации к законопроекту говорится, что вопросы депутатских компенсаций в дальнейшем планируется регулировать другим законом, обеспечив единый и систематизированный правовой порядок. При этом подчеркивается, что поправки сами по себе не предусматривают изменения размеров компенсаций или условий их предоставления. Речь идет о переносе соответствующих норм из одного закона в другой.