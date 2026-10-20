В Латвии резко подорожала электроэнергия. В чем причина?
Как сообщает Latvenergo, по итогам минувшей недели оптовые цены на электроэнергию в Северных странах и странах Балтии резко выросли. Виной тому снижение выработки из возобновляемых источников энергии.
В регионе Nord Pool существенно сократилась выработка из возобновляемых источников: производство электроэнергии на ветроэлектростанциях уменьшилось на 8%, а в странах Балтии – на 44%, при этом солнечная генерация в Балтии снизилась на 8%. Дополнительным фактором роста цен в Балтии стало сезонное увеличение потребления электроэнергии, которое за неделю выросло на 4%.
Системная цена Nord Pool увеличилась на 74% по сравнению с предыдущей неделей и составила 108,53 евро/МВт·ч против 62,5 евро/МВт·ч неделей ранее. В Латвии и Литве средняя недельная цена электроэнергии достигла 159,45 евро/МВт·ч. В Латвии она выросла на 105% с 77,79 евро/МВт·ч, а в Литве – на 98% с 80,51 евро/МВт·ч неделей ранее. В Эстонии цена электроэнергии увеличилась на 161% по сравнению с предыдущей неделей и достигла 121,05 евро/МВт·ч против прежних 46,38 евро/МВт·ч.
Средние цены на электроэнергию на минувшей неделе выросли и в других европейских странах. В Германии цена поднялась до 182,56 евро/МВт·ч, что на 36% больше, чем неделей ранее, когда она составляла 134,52 евро/МВт·ч. В Польше цена увеличилась на 26%, достигнув 164,13 евро/МВт·ч против прежних 130,62 евро/МВт·ч.
Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 15%, всего было произведено 333 ГВт·ч. В Латвии производство электроэнергии выросло на 3% по сравнению с предыдущей неделей и составило 103 ГВт·ч. В Эстонии выработка увеличилась на 26%, до 81 ГВт·ч. В то же время в Литве производство электроэнергии сократилось на 35%, до 148 ГВт·ч.
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На минувшей неделе соотношение выработки и потребления электроэнергии в Латвии составило 70%, в Эстонии – 54%, а в Литве – 59%. В странах Балтии было произведено 61% от объема электроэнергии, потребленной в регионе.
Колебания цен на Nord Pool сразу влияют только на тех клиентов, которые заключили со своим продавцом электроэнергии договор с ценой, привязанной к биржевой стоимости электроэнергии. Остальным скачки стоимости включат в цену при следующем пересмотре тарифов.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что объем электроэнергии, произведенной ветрогенераторами, достиг в Латвии исторического максимума.