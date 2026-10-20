В Латвии резко подорожала электроэнергия. В чем причина?

Системная цена Nord Pool увеличилась на 74% по сравнению с предыдущей неделей и составила 108,53 евро/МВт·ч против 62,5 евро/МВт·ч неделей ранее. В Латвии и Литве средняя недельная цена электроэнергии достигла 159,45 евро/МВт·ч. В Латвии она выросла на 105% с 77,79 евро/МВт·ч, а в Литве – на 98% с 80,51 евро/МВт·ч неделей ранее. В Эстонии цена электроэнергии увеличилась на 161% по сравнению с предыдущей неделей и достигла 121,05 евро/МВт·ч против прежних 46,38 евро/МВт·ч.