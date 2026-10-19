В 2025 году 10 000 госслужащих получили премии - придет ли конец этой щедрости?

При формировании бюджета на 2026 год расходы на вознаграждение уже были сокращены на 31,7 млн евро, в том числе за счет отказа от премий за оценку работы и ограничения других видов переменного вознаграждения. В то же время роль доплат в системе оплаты труда постепенно снижается, а значение месячной зарплаты растет. В 2024-2026 годах средняя месячная зарплата в госуправлении увеличилась на 7,3%, тогда как доплаты росли значительно медленнее.