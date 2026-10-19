В 2025 году 10 000 госслужащих получили премии - придет ли конец этой щедрости?
Каждый третий госслужащий получал доплаты за вклад в цели учреждения. Теперь Госканцелярия хочет ввести лимит: не более 20% сотрудников в месяц, а руководителей среди них должно быть не больше четверти.
В государственных и муниципальных учреждениях могут отменить премии за ежегодную оценку работы, сохранив возможность выплачивать денежные вознаграждения в размере до 50% месячной зарплаты в год. Это предусмотрено докладом о проблемах и возможных изменениях в системе оплаты труда в госсекторе, который был подан в правительство.
Согласно докладу, средства, предусмотренные для премий за ежегодную оценку работы, уже направлены на государственный приоритет "Безопасность". При этом предлагается сохранить вознаграждения за смелые действия и предотвращение существенных угроз государственной безопасности или преступлений.
Кроме того, планируется ограничить доплаты за значительный вклад в достижение стратегических целей учреждения: в течение месяца их смогут получать не более 20% сотрудников, причем руководители разных уровней должны составлять не более четверти получателей.
В докладе отмечается, что сейчас такие доплаты используются слишком широко. В 2025 году их получили более 10 300 сотрудников, или 31% работников госсектора, а в отдельных министерствах - значительная часть персонала.
Государственная канцелярия также предлагает с 1 января 2027 года исключить из штатных расписаний вакантные должности, для которых не предусмотрено финансирование. В госуправлении остаются незаполненными примерно 10% должностей.
При формировании бюджета на 2026 год расходы на вознаграждение уже были сокращены на 31,7 млн евро, в том числе за счет отказа от премий за оценку работы и ограничения других видов переменного вознаграждения. В то же время роль доплат в системе оплаты труда постепенно снижается, а значение месячной зарплаты растет. В 2024-2026 годах средняя месячная зарплата в госуправлении увеличилась на 7,3%, тогда как доплаты росли значительно медленнее.
Читайте продолжение после рекламы
По оценке авторов доклада, предлагаемые изменения позволят повысить эффективность использования ограниченных бюджетных средств, сохранив отдельные стимулы для поощрения высоких результатов работы.