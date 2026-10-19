В Екабпилсе задержали бездомного, который поселился в угнанной машине
В Латвии мужчина без постоянного места жительства превратил угнанный автомобиль в ночлежку, а затем попался полиции за рулем той же машины.
Мужчину остановили 7 октября примерно в 14:45 на улице Бривибас в Екабпилсе. Проверка показала, что он находился за рулем с концентрацией алкоголя, соответствующей 0,62 промилле. При проверке документов автомобиля полицейские установили, что машина находится в розыске. Еще 2 октября в Рижском управлении полиции был зарегистрирован факт ее угона.
Как выяснилось, сначала мужчина проник в незапертый автомобиль, чтобы использовать его в качестве ночлега. В салоне он обнаружил ключи, после чего решил угнать машину. До задержания он продолжал жить в украденном Ford. Мужчину задержали, а 9 октября суд постановил применить к нему меру пресечения в виде ареста. Автомобиль вернули владельцу.
По факту управления транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав возбуждено уголовное дело по части первой статьи 262 Уголовного закона Латвии. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, краткосрочное лишение свободы или надзор пробации. Кроме того, виновного могут лишить права управления транспортными средствами на пять лет.
Ранее уже было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 175 Уголовного закона - в связи с угоном автомобиля. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, надзор пробации, общественные работы или денежный штраф. Также суд может постановить конфискацию имущества.
По данным полиции, мужчина 1975 года рождения и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов как в Латвии, так и в Испании - по подозрению в кражах и других преступлениях.