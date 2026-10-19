В Екабпилсе задержали бездомного, который поселился в угнанной машине

По факту управления транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав возбуждено уголовное дело по части первой статьи 262 Уголовного закона Латвии. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, краткосрочное лишение свободы или надзор пробации. Кроме того, виновного могут лишить права управления транспортными средствами на пять лет.