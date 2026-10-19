В Лиепае изменят круг домохозяйств, имеющих право на жилье с низкой арендной платой
Лиепайское самоуправление подготовило поправки к обязательным правилам о порядке сдачи такого жилья в арендных домах, построенных в рамках государственной программы поддержки. Жителей приглашают ознакомиться с планируемыми изменениями и высказать свое мнение до 2 ноября.
Для регистрации в очереди домохозяйство должно будет соответствовать установленным государством критериям, а его среднемесячные доходы за предыдущий год до уплаты налогов должны будут составлять не менее 50% от максимального порога доходов, применяемого к соответствующему домохозяйству. Также предусмотрено условие, согласно которому ни у одного члена домохозяйства в Лиепае не должно быть в собственности или законном владении другого пригодного для проживания жилого помещения или дома.
Планируется расширить круг домохозяйств, имеющих приоритетное право на аренду, включив в него домохозяйства, в которых проживает и находится на иждивении ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также домохозяйства, в составе которых есть человек с инвалидностью I группы.
Приоритет предусмотрен и для домохозяйств как минимум с двумя детьми в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если дети продолжают получать общее, профессиональное или высшее образование. В эту группу планируется включить также домохозяйства с одним ребенком, ожидающие рождения еще одного или нескольких детей, и бездетные домохозяйства, ожидающие рождения двойни или большего числа детей. Беременность необходимо будет подтвердить соответствующим медицинским документом.
Одновременно предусмотрено уточнение условий предоставления приоритета в связи с занятостью в отраслях, значимых для развития города, в том числе в образовании, здравоохранении, обрабатывающей промышленности, работе порта, логистике и деятельности аэропорта, цифровых инновациях, создании стартапов и туризме. Проект устанавливает, что все критерии приоритета равнозначны и ни один из них не имеет преимущества перед другими.
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Проект предусматривает возможность исключения домохозяйства из очереди, если оно откажется как минимум от двух предложений или не ответит на них в течение пяти рабочих дней после указанного в уведомлении дня, когда можно было ознакомиться с предложенным жильем.