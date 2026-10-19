В Лиепае изменят круг домохозяйств, имеющих право на жилье с низкой арендной платой

Для регистрации в очереди домохозяйство должно будет соответствовать установленным государством критериям, а его среднемесячные доходы за предыдущий год до уплаты налогов должны будут составлять не менее 50% от максимального порога доходов, применяемого к соответствующему домохозяйству. Также предусмотрено условие, согласно которому ни у одного члена домохозяйства в Лиепае не должно быть в собственности или законном владении другого пригодного для проживания жилого помещения или дома.