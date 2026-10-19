Снег через три недели? Латвийский исследователь природы поделился наблюдениями
Исследователь и знаток природных явлений Вилис Букшс удивил пользователей соцсетей своими наблюдениями о сроках выпадения первого снега. Что он прогнозирует?
"18 октября на большой высоте с северо-востока массово летели серые гуси. Пролетали первые клинья лебедей, а свиристели жалобно свистели. "Когда лебеди улетают, на третий день пойдет снег", - писал Имантс Зиедонис. Но если немного изменить эти слова, то снег будет через три недели", - поделился натуралист Вилис Букшс в своем аккаунте в X.
В прошлом году первые снежинки заметили 12 октября 2025 года в Балвском крае.
Какой будет погода на этой неделе?
Согласно последним данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в начале этой недели на погоду продолжит влиять антициклон. Атмосферное давление еще повысится, осадков не ожидается, и жители смогут наслаждаться солнечными днями.
При ясном небе ночи будут холодными: во многих местах температура опустится до -1...+4 градусов. На побережье Курземе местами сохранится более теплая погода - от +5 до +8 градусов.
Однако с середины недели ситуация изменится. Через Латвию начнут проходить зоны осадков, дни станут дождливыми, а ветер усилится.
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В понедельник ожидается солнечная погода, во вторник солнце будет периодически скрываться за облаками. Осадков не прогнозируется, ветер будет слабым или умеренным, преимущественно восточным. В ночь на понедельник местами в Курземе образуется туман, который ухудшит видимость.
Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, местами на побережье Курземе - от +5 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+11 градусов.
В среду облаков станет больше, хотя местами небо будет проясняться. Ночью в отдельных районах возможен дождь, а днем осадки охватят большую часть страны. Восточный и юго-восточный ветер с середины дня усилится, а на побережье Рижского залива и востоке страны порывы достигнут 15-16 м/с.
При этом станет теплее: ночью температура составит +5...+10 градусов, днем - +11...+15 градусов.
В конце недели станет еще теплее
Ближе к выходным через Латвию пройдут новые зоны осадков, поэтому во многих местах временами будет идти дождь. В отдельные дни усилится порывистый ветер.
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Согласно текущим прогнозам, самым теплым днем недели станет четверг: температура воздуха по всей стране поднимется до +15...+17 градусов.
Таким образом, в ближайшие дни погода в Латвии будет скорее осенней и дождливой, чем зимней. А предположение Вилиса Букшса о снеге примерно через три недели основано на его собственных наблюдениях за природой, а не на официальном метеорологическом прогнозе.