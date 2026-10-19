Снег через три недели? Латвийский исследователь природы поделился наблюдениями

"18 октября на большой высоте с северо-востока массово летели серые гуси. Пролетали первые клинья лебедей, а свиристели жалобно свистели. "Когда лебеди улетают, на третий день пойдет снег", - писал Имантс Зиедонис. Но если немного изменить эти слова, то снег будет через три недели", - поделился натуралист Вилис Букшс в своем аккаунте в X.