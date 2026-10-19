Во вторник в Латвии ожидается сухая погода, потеплеет до +13 градусов

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Будет дуть преимущественно слабый восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха опустится до -2…+3 градусов, однако в отдельных прибрежных районах и Земгале будет теплее - от +3 до +8 градусов.