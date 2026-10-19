Во вторник в Латвии ожидается сухая погода, потеплеет до +13 градусов
В Латвии сохраняется сухая осенняя погода, однако ночи становятся все холоднее. В ночь на вторник местами температура опустится ниже нуля, зато днем жителей страны порадуют солнце и довольно комфортное для октября тепло.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Будет дуть преимущественно слабый восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха опустится до -2…+3 градусов, однако в отдельных прибрежных районах и Земгале будет теплее - от +3 до +8 градусов.
В Риге ночью также ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый восточный ветер, а температура воздуха понизится до +3…+5 градусов.
Во вторник днем в Латвии сохранится сухая погода с переменной облачностью. Будет дуть слабый или умеренный ветер восточных направлений. Воздух прогреется до +8…+13 градусов.
В столице большую часть дня будет светить солнце, осадков не ожидается. Температура воздуха достигнет +10…+12 градусов. Сохранится слабый или умеренный восточный ветер.