Умер Владлен Дозорцев - поэт, драматург и один из участников восстановления независимости Латвии

Владлен Дозорцев был среди депутатов, проголосовавших 4 мая 1990 года за Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Еще в 1988 году он участвовал в пленуме творческих союзов, ставшем одним из важных этапов на пути к созданию Народного фронта Латвии, а позднее вошел в его правление. Он также помогал налаживать диалог с русскоязычными жителями страны.