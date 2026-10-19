Умер Владлен Дозорцев - поэт, драматург и один из участников восстановления независимости Латвии
19 октября 2026 года в возрасте 87 лет умер Владлен Дозорцев - поэт, писатель, драматург и общественный деятель, один из тех, кто участвовал в восстановлении независимости Латвии. О смерти отца сообщил предприниматель Андрей Дозорцев.
Владлен Дозорцев был среди депутатов, проголосовавших 4 мая 1990 года за Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Еще в 1988 году он участвовал в пленуме творческих союзов, ставшем одним из важных этапов на пути к созданию Народного фронта Латвии, а позднее вошел в его правление. Он также помогал налаживать диалог с русскоязычными жителями страны.
Значительный след Дозорцев оставил и в латвийской литературе и кинематографе. Он работал на Рижской киностудии, участвовал в создании сценариев и был литературным соредактором сериала "Долгая дорога в дюнах". Именно ему принадлежит название этой известной киноэпопеи. При этом главным своим призванием он считал поэзию.
Он работал в газетах и на Латвийском телевидении, где создал более десяти документальных фильмов, а впоследствии вошел в сценарную коллегию Рижской киностудии. По его сценариям были сняты, в частности, фильмы "Ждите Джона Графтона", "Дом без выхода", "Объезд" и "Чужой случай".
Широкую известность получили и его пьесы. После постановки "Последнего посетителя" в Большом драматическом театре Ленинграда в 1985 году произведение начали ставить в театрах по всему Советскому Союзу и за рубежом. В 1987 году Дозорцев возглавил литературный журнал "Даугава", тираж которого при нем достигал более 100 тысяч экземпляров.
После восстановления независимости Латвии Дозорцев получил гражданство за особые заслуги. Он был одним из создателей Партии народного согласия и в 1995-1998 годах представлял ее в Сейме. Вместе с композитором Раймондом Паулсом он также написал песни для Лаймы Вайкуле, Марии Наумовой и Валерия Леонтьева.
Читайте продолжение после рекламы
На смерть Дозорцева откликнулись его коллеги и друзья. Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс назвал его своим другом, учителем и наставником, отметив его особую роль в Народном фронте и способность находить общий язык с русскоязычными жителями страны.