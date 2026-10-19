Жители Латвии получают тревожные сообщения о заморозке пенсионных накоплений 2-го уровня. Что происходит?

В конкретном случае в конце ссылки указано VSAA_LV, а не vsaa.gov.lv, как было бы, если бы сообщение действительно отправило агентство. Адреса сайтов государственных учреждений Латвии заканчиваются на gov.lv. Кроме того, в подозрительной ссылке присутствует необычное сочетание символов s.id.