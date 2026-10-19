Жители Латвии получают тревожные сообщения о заморозке пенсионных накоплений 2-го уровня. Что происходит?
Клиенты Государственного агентства социального страхования (VSAA) получили тревожные SMS-сообщения о заморозке пенсионных накоплений 2-го уровня. Пресс-секретарь агентства Ивета Дайне сообщила порталу Jauns.lv, что эти сообщения являются мошенническими и переходить по содержащимся в них ссылкам нельзя.
"В наш консультационный центр стали обращаться клиенты, сообщающие о получении таких SMS", - рассказала она. К счастью, первый человек, который написал об этом, сразу понял, что сообщение мошенническое.
Призывают не торопиться с действиями
С помощью таких SMS мошенники пытаются заставить людей перейти по указанной ссылке. Обычно после ее открытия у человека запрашивают личные данные, иногда даже персональный код, а также предлагают войти в интернет-банк.
"Как правило, цель мошенников только одна - выманить деньги или получить конфиденциальные данные", - пояснила представитель VSAA.
По словам Дайне, если не спешить с выполнением указаний из подозрительного сообщения, можно заметить различные языковые ошибки в его тексте. Также очень важно внимательно проверить ссылку, по которой предлагают перейти.
В конкретном случае в конце ссылки указано VSAA_LV, а не vsaa.gov.lv, как было бы, если бы сообщение действительно отправило агентство. Адреса сайтов государственных учреждений Латвии заканчиваются на gov.lv. Кроме того, в подозрительной ссылке присутствует необычное сочетание символов s.id.
"Это не может быть ссылкой государственного учреждения!" - подчеркнула Дайне.
"Заморожены", "рухнули" или "обвалились" - слова, которые должны насторожить
Важно понимать, что VSAA не может прислать человеку сообщение о том, что его пенсионные накопления 2-го уровня заморожены, рухнули или обвалились. Агентство не управляет пенсионными средствами 2-го уровня - этим занимается управляющий средствами, которого выбирает сам человек.
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Слова "заморожены", "рухнули" или "обвалились" уже сами по себе должны насторожить и заставить задуматься о том, не является ли сообщение мошенническим.
Получив подобное SMS, можно проверить в интернете, сообщало ли VSAA когда-либо о заморозке пенсионных накоплений 2-го уровня.
"Нет, мы ничего не замораживаем!" - подчеркнула представитель агентства.
Если бы VSAA действительно отправляло человеку SMS, ссылка в сообщении вела бы на соответствующий раздел портала latvija.lv. "Ссылки другого типа мы никогда не отправляем", - заявила пресс-секретарь VSAA.
Портал Otkrito.lv уже неоднократно сообщал о различных схемах мошенничества, с помощью которых злоумышленники пытаются выманить деньги у жителей Латвии.