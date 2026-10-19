"Сам виноват, что дурак": Шадурскис объяснил, почему брать кредит на новый смартфон - плохая идея
Покупка нового смартфона в кредит, когда старый еще работает, может показаться безобидной прихотью. Но за желанием жить немного лучше уже сегодня нередко скрывается привычка тратить будущие доходы. Латвийские эксперты объяснили, когда заем действительно оправдан, а когда от него лучше отказаться.
Иногда человеку хочется немедленно получить удовольствие от новой вещи, почувствовать себя успешнее или не отставать от окружающих. Будущие платежи при этом кажутся чем-то отдаленным и менее значимым. Американская психологическая ассоциация (APA) обращает внимание на то, что возможность разделить стоимость покупки на небольшие платежи способна создавать иллюзию доступности товара. Когда покупатель видит не полную цену, а сумму ежемесячного платежа, дорогая вещь может казаться значительно дешевле.
Подобный механизм работает и с обычными потребительскими кредитами. Человек сосредотачивается на том, что может получить прямо сейчас, и меньше думает о том, сколько денег ему придется отдавать в будущем.
Профессор и бывший министр образования и науки Карлис Шадурскис в эфире TV24 высказался на этот счет предельно резко: "Если ты берешь кредит, чтобы купить новый мобильный телефон, сам виноват, что дурак". По его мнению, прежде чем занимать деньги, нужно задуматься, действительно ли покупка оправдывает будущие расходы.
Эксперт по социальной защите и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс также считает, что кредит должен иметь понятное обоснование. "На самом деле кредит можно брать только тогда, когда мы знаем, что завтра он принесет больше отдачи", - объяснил он. Речь идет о ситуации, когда заем помогает получить в будущем ощутимую выгоду, а не просто позволяет немедленно приобрести желанную вещь.
Читайте продолжение после рекламы
Лейшкалнс отдельно предостерег от стремления улучшить свою жизнь за счет постоянных займов. "Чтобы жить только сегодняшним днем немного лучше, кредит не нужен. Так не должно быть", - подчеркнул эксперт.
Как понять, оправдан ли кредит?
Перед оформлением кредита стоит задать себе несколько вопросов:
- Действительно ли мне нужна эта вещь? Если старый телефон работает исправно, новый может быть не необходимостью, а желанием.
- Что я получу в будущем? Кредит может быть оправдан, если покупка помогает зарабатывать, учиться, работать или решать важную проблему.
- Смогу ли я платить без ущерба для повседневной жизни? Нужно учитывать не только ежемесячный платеж, но и проценты, комиссии, расходы на жилье, питание и непредвиденные ситуации.
- Что произойдет, если доход снизится? Если даже небольшое финансовое затруднение сделает выплату кредита невозможной, решение особенно рискованно.
- Готов ли я подождать? Если покупка не срочная, можно откладывать деньги и приобрести ее без займа.
Важно понять, что заем может быть разумным финансовым инструментом, если его цель понятна, условия посильны, а будущая выгода оправдывает расходы. Но брать деньги только ради того, чтобы прямо сейчас позволить себе немного больше, - стратегия, которая способна обернуться финансовыми трудностями. Как подчеркнул Лейшкалнс, кредит должен помогать решать задачи будущего, а не просто делать сегодняшний день немного комфортнее.