"Сам виноват, что дурак": Шадурскис объяснил, почему брать кредит на новый смартфон - плохая идея

Эксперт по социальной защите и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс также считает, что кредит должен иметь понятное обоснование. "На самом деле кредит можно брать только тогда, когда мы знаем, что завтра он принесет больше отдачи", - объяснил он. Речь идет о ситуации, когда заем помогает получить в будущем ощутимую выгоду, а не просто позволяет немедленно приобрести желанную вещь.