Рижан предупредили: в трех районах города возможно помутнение воды

Если необходимое качество воды будет достигнуто быстрее, промывку завершат раньше указанного срока. После работ вода в упомянутых районах может быть насыщена воздухом, из-за чего она приобретает белый оттенок, однако она абсолютно безопасна для использования и не вредит здоровью.