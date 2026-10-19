Рижан предупредили: в трех районах города возможно помутнение воды
На этой неделе в Риге пройдет промывка магистрального водопровода от поворота на Лангстини (Видземское шоссе) до станции водоподготовки "Закюмуйжа". Работы запланированы на трое суток – со вторника, 20 октября, с 8:00 до пятницы, 23 октября, до 8:00. Во время промывки возможно помутнение воды на Югле, Тейке и в Чиекуркалнсе.
Как сообщает Rīgas ūdens, цель профилактической промывки водопроводов – поддерживать качество питьевой воды и обеспечивать стабильное водоснабжение, предотвращая накопление отложений в системе. В этом году Rīgas ūdens планировало промыть в общей сложности 360 км водопроводов. Этот объем уже выполнен, однако погодные условия позволяют продолжать работы.
Во время промывки ожидаются кратковременные перебои с водоснабжением в отдельных зданиях: в доме "Индас" в Макстениеки, а также по адресам Закюмуйжа, 1 и 2.
Если необходимое качество воды будет достигнуто быстрее, промывку завершат раньше указанного срока. После работ вода в упомянутых районах может быть насыщена воздухом, из-за чего она приобретает белый оттенок, однако она абсолютно безопасна для использования и не вредит здоровью.
Во время промывки с помощью повышенной скорости потока воды и воздуха из трубопроводов удаляются накопившиеся отложения – частицы железа и минералов. Это помогает снизить мутность воды, улучшить ее цвет и вкус.
На основе исследования, проведенного совместно с Рижским техническим университетом, Rīgas ūdens разработало долгосрочный план промывки водопроводных сетей. Он позволяет определить очередность промывки участков сети общей протяженностью почти 1550 км с учетом приоритетов и предусматривает промывку магистральных и распределительных водопроводных сетей не реже одного раза в пять лет.