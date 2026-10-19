Кулбергс взял паузу: переговоры о новом правительстве Латвии начнутся только на следующей неделе

После выборов в Сейм Андрис Кулбергс выдержал паузу продолжительностью более двух недель, в течение которой официально не начинал никаких переговоров о формировании нового правительства. Ссылаясь на занятость текущими делами, премьер обещал в начале этой недели сообщить о планах проведения консультаций. Сегодня он выполнил обещание, однако сами переговоры начнутся лишь спустя более чем неделю.