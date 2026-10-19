Кулбергс взял паузу: переговоры о новом правительстве Латвии начнутся только на следующей неделе
"Объединенный список" (AS) начнет переговоры с потенциальными партнерами по будущей коалиции о формировании нового правительства только на следующей неделе. Об этом в заявлении для СМИ сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс (AS).
После выборов в Сейм Андрис Кулбергс выдержал паузу продолжительностью более двух недель, в течение которой официально не начинал никаких переговоров о формировании нового правительства. Ссылаясь на занятость текущими делами, премьер обещал в начале этой недели сообщить о планах проведения консультаций. Сегодня он выполнил обещание, однако сами переговоры начнутся лишь спустя более чем неделю.
Кулбергс намерен приступить к переговорам с другими политическими силами незадолго до первого заседания Сейма 15-го созыва. На 28 октября запланированы встречи сначала с Национальным объединением (NA), а затем, в тот же день, с "Новым Единством" (JV). С обеими партиями "Объединенный список" уже сотрудничает в действующем правительстве.
В то же время AS планирует встретиться и с другими партиями, представленными в новом парламенте. Помимо уже упомянутых политических сил, в Сейм прошли "Латвия на первом месте" (LPV), "Суверенная власть/Объединение младолатышей" (SV/AJ) и "Прогрессивные".
По словам Кулбергса, формирование правительства начнется с согласования принципов сотрудничества, необходимых изменений и ответственности за достижение поставленных результатов. Премьер подчеркивает, что новое правительство должно стать командой с четко определенными целями и готовностью принимать в том числе сложные решения.
В ходе переговоров планируется обсудить порядок совместного принятия решений, механизмы урегулирования разногласий, регулярное публичное информирование о результатах работы правительства, а также диалог с обществом и социальными партнерами.
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Как отметил премьер-министр, договоренность о принципах сотрудничества и конкретных целях станет основой для дальнейших переговоров о составе правительства и распределении сфер ответственности.
Напомним, на выборах в Сейм 15-го созыва победил "Объединенный список", получивший 41 депутатский мандат. Партия "Латвия на первом месте" завоевала 17 мест, "Суверенная власть/Объединение младолатышей" – 15, Национальное объединение и "Прогрессивные" получили по 10 мандатов, а "Новое Единство" – семь.
После первых консультаций с политическими силами, избранными в парламент, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что именно Кулбергс должен взять на себя работу по формированию нового правительства.