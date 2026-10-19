Лидака о споре в Сейме вокруг двух полов: серьезные вопросы превратили в политическое шоу

В эфире программы "Ziņu TOP" на TV24 Лидака, заместитель председателя Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям, пояснил, что его претензии связаны прежде всего не с содержанием дискуссий, а с формой их проведения. "Я и сам говорил об этом вопросе. Но я меньше затрагивал тему о том, существуют ли два пола. Для меня, как для человека, который разбирается в биологии, совершенно очевидно, что есть два пола. В этом у меня достаточно твердая уверенность. Но здесь речь шла скорее о том, каким образом все это происходит", - заявил депутат.