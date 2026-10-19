Лидака о споре в Сейме вокруг двух полов: серьезные вопросы превратили в политическое шоу
Дискуссии о гендере и семье в Сейме Латвии превращаются в политическое шоу, отнимающее время у других законопроектов, считает депутат Ингмар Лидака. Серьезные вопросы необходимо обсуждать по существу, а не использовать для популизма.
В эфире программы "Ziņu TOP" на TV24 Лидака, заместитель председателя Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям, пояснил, что его претензии связаны прежде всего не с содержанием дискуссий, а с формой их проведения. "Я и сам говорил об этом вопросе. Но я меньше затрагивал тему о том, существуют ли два пола. Для меня, как для человека, который разбирается в биологии, совершенно очевидно, что есть два пола. В этом у меня достаточно твердая уверенность. Но здесь речь шла скорее о том, каким образом все это происходит", - заявил депутат.
По его словам, обсуждение не ограничивается одним законопроектом. На предыдущем заседании Сейм, как напомнил Лидака, направил в комиссию проект поправок к Конституции Латвии. Кроме того, в парламенте поднимался вопрос о том, допустимо ли указывать в документах двух матерей.
Депутат считает, что подобные темы достаточно серьезны, чтобы рассматривать их в спокойной и конструктивной обстановке. "Это достаточно серьезные вопросы, чтобы рассматривать их в нормальной атмосфере, а не создавать, на мой взгляд, совершенно неправильное впечатление о профессионализме Сейма", - подчеркнул Лидака.
Он также связал происходящее со стремлением некоторых депутатов привлечь внимание избирателей. По его мнению, вместо содержательного обсуждения парламентские дебаты превращаются в демонстрацию политических взглядов, а повторение уже прозвучавших аргументов не помогает приблизиться к конкретным решениям.
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Лидака отметил, что на одном из заседаний дискуссия оказалась непродуктивной: несколько выступавших раз за разом повторяли одни и те же аргументы. В результате парламент потратил время, которое мог бы использовать для рассмотрения других вопросов.
"Сегодня этот разговор тоже не был продуктивным. Если не ошибаюсь, восемь человек ходили по кругу, повторяя одно и то же. Все представители одной конкретной партии, сидевшие в зале, выходили на трибуну и тратили наше время. Мы не смогли рассмотреть законопроекты. Их, как говорится, пришлось перенести на следующие заседания", - рассказал Лидака.
По мнению депутата, подобные ситуации указывают на необходимость более ответственного подхода к парламентским дебатам. Политически чувствительные темы должны обсуждаться с учетом их реального содержания и возможных последствий, а не становиться поводом для бесконечного повторения партийных лозунгов.