Обнаружено, что в Икшкиле нарушаются права людей на здоровье и частную жизнь. Что происходит в городе?
Изучив ситуацию в Икшкиле у государственной автодороги A6, омбудсмен Карина Палкова пришла к выводу, что длительное воздействие повышенного уровня шума на жителей затрагивает их права на здоровье, частную жизнь и благоприятную окружающую среду.
Бюро омбудсмена сообщает: при рассмотрении проверочного дела установлено, что ответственным учреждениям уже давно было известно о шумовом загрязнении в Икшкиле вблизи автодороги A6. Данные Инспекции здравоохранения и стратегических карт шума подтверждают превышение предельно допустимых значений транспортного шума на этой территории. При этом жители годами обращали внимание на его существенное негативное влияние на сон, качество жизни и здоровье.
В ходе проверки Latvijas Valsts ceļi сообщило, что финансирование проекта реконструкции участка автодороги A6 в Икшкиле и мер по снижению шума выделено. Строительство шумозащитной стены начнется весной 2027 года, а работы завершатся к июлю 2027 года.
"К сожалению, работа над шумозащитным решением сдвинулась с места лишь благодаря многолетним настойчивым усилиям жителей Икшкиле, которые привлекали внимание к этой проблеме и боролись за защиту своих прав", - информирует бюро.
В заключении особо подчеркнуто, что общие ссылки на нехватку финансовых средств не могут служить достаточным основанием для длительного бездействия в сфере защиты прав человека. Государство обязано своевременно планировать и осуществлять меры по предотвращению существенных нарушений основных прав.
Омбудсмен также призывает усовершенствовать систему управления шумовым загрязнением в стране в целом. Необходимо улучшить регулирование территориального планирования, чтобы заблаговременно предотвращать ситуации, когда жилая застройка развивается в зонах повышенного шума без соответствующих защитных мер. При этом важно четко определить ответственность за реализацию решений по снижению шума.
"Право жить в благоприятной окружающей среде означает не только защиту природы, но и обеспечение жителям и их детям возможности полноценно пользоваться своим жильем, отдыхать и жить в условиях, которые не вредят здоровью. Если государству давно известно о существенном шумовом загрязнении, оно обязано действовать", – подчеркивает омбудсмен Карина Палкова.
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