Обнаружено, что в Икшкиле нарушаются права людей на здоровье и частную жизнь. Что происходит в городе?

Бюро омбудсмена сообщает: при рассмотрении проверочного дела установлено, что ответственным учреждениям уже давно было известно о шумовом загрязнении в Икшкиле вблизи автодороги A6. Данные Инспекции здравоохранения и стратегических карт шума подтверждают превышение предельно допустимых значений транспортного шума на этой территории. При этом жители годами обращали внимание на его существенное негативное влияние на сон, качество жизни и здоровье.