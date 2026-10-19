Более 174 000 тонн продуктов и кормов ввезли в Латвию из России и Беларуси за девять месяцев

За первые девять месяцев 2026 года продукты питания и корма из России в Латвию ввозили 116 компаний, а из Беларуси - 39 компаний. На пограничных пунктах в качестве получателей партий продовольствия и кормов из России были указаны 36 латвийских компаний, а из Беларуси - 15. По сравнению с первыми девятью месяцами 2025 года количество латвийских компаний, ввозивших продукты питания и корма из Беларуси, сократилось на 48%, а из России - на 23%, сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).