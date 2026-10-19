Более 174 000 тонн продуктов и кормов ввезли в Латвию из России и Беларуси за девять месяцев
Несмотря на ограничения на ввоз отдельных товаров, за первые девять месяцев 2026 года в Латвию поступило более 174 000 тонн продуктов питания и кормов из России и Беларуси. При этом десятки латвийских компаний продолжают участвовать в такой торговле, хотя их число за год заметно сократилось.
За первые девять месяцев 2026 года продукты питания и корма из России в Латвию ввозили 116 компаний, а из Беларуси - 39 компаний. На пограничных пунктах в качестве получателей партий продовольствия и кормов из России были указаны 36 латвийских компаний, а из Беларуси - 15. По сравнению с первыми девятью месяцами 2025 года количество латвийских компаний, ввозивших продукты питания и корма из Беларуси, сократилось на 48%, а из России - на 23%, сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).
Согласно данным службы, за девять месяцев этого года в Латвию было ввезено 129 603 тонны продуктов питания и кормов из России и 44 825 тонн из Беларуси. Таким образом, общий объем ввоза из двух стран составил 174 428 тонн.
Что Латвия получает из России?
Наибольшую долю российского импорта составили остатки пищевой промышленности, отходы и готовые корма для животных. Всего из России ввезли 108 138 тонн этой продукции. Во всех случаях в качестве конечного пункта назначения на пограничных пунктах была указана Латвия.
На втором месте оказались сахаросодержащие кондитерские изделия. За девять месяцев 2026 года из России поступило 15 398 тонн такой продукции. Из них для Латвии предназначались 15 373 тонны, а еще 25 тонн - для другой страны Европейского союза.
Кроме того, из России в Латвию ввезли 3148 тонн съедобных овощей, отдельных корнеплодов и клубнеплодов. При этом конечным пунктом назначения для всех этих партий на пограничных пунктах было указано другое государство ЕС.
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Что импортируют из Беларуси?
В импорте продуктов питания и кормов из Беларуси преобладали сахар и сахаросодержащие кондитерские изделия. За первые девять месяцев 2026 года в Латвию ввезли 34 127 тонн такой продукции. Из этого объема 33 901 тонна предназначалась для Латвии, а 226 тонн - для другого государства ЕС.
Еще 13 254 тонны составили остатки пищевой промышленности, отходы и готовые корма для животных. Из них 6488 тонн предназначались для Латвии, а 6766 тонн - для другой страны ЕС.
На третьем месте оказались напитки, алкогольные жидкости и уксус. За девять месяцев из Беларуси импортировали 3418 тонн такой продукции. Из этого объема 3398 тонн предназначались для Латвии, а 20 тонн отправили в другие государства ЕС.
Почему часть товаров проходит через Латвию?
В ПВС напоминают, что Закон о сельском хозяйстве и развитии сельских районов разрешает ввозить в Латвию и выпускать в свободное обращение товары, включенные в список сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещенных для ввоза в страну, если они предназначены для доставки получателю в другом государстве ЕС с освобождением от налога на добавленную стоимость. Поэтому ПВС не располагает информацией о том, какая таможенная процедура применяется к таким товарам впоследствии.
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