В Золитуде появилась новая высотка. Сколько просят за квартиры с видом на город?

Тем не менее строительство продолжается, и в Риге постепенно появляется больше современных квартир за пределами центра. Для Золитуде, где новых проектов было сравнительно мало, сдача 98 квартир - заметное событие. А для местных жителей это еще одна возможность сменить старую квартиру на новую, не переезжая из полюбившегося района.