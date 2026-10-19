В Золитуде появилась новая высотка. Сколько просят за квартиры с видом на город?
В Риге продолжают появляться новые многоквартирные дома, и строительство постепенно затрагивает даже те микрорайоны, где десятилетиями почти ничего не менялось. На этот раз новостройка появилась в Золитуде - районе, который у большинства рижан ассоциируется прежде всего с советскими многоэтажками.
В Золитуде сдали 13-этажный жилой дом на 98 квартир - с балконами, террасами и панорамными видами с верхних этажей. Правда, цены на новое жилье начинаются от 127 100 евро, поэтому переезд в современную квартиру по-прежнему требует серьезных финансовых возможностей.
Новый дом Rubīns стал заметным пополнением жилого фонда Золитуде. В этом районе новые жилые проекты появляются не так часто, как в других частях Риги, хотя местные жители тоже хотят жить в современных квартирах, а не обязательно переезжать в другой конец города.
От двух комнат до просторной квартиры с террасой
В новом доме предлагают двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 47,8 до 100,2 квадратного метра. У каждой есть балкон или терраса, а жилье продается с полной внутренней отделкой - то есть новоселам не придется начинать с масштабного ремонта.
Самые интересные варианты расположены наверху. На 12-м этаже находится квартира с двумя террасами и видом сразу на три стороны света. А на 13-м этаже разместились четыре просторные квартиры, из окон которых открывается панорама окрестностей и зеленых крон деревьев.
По данным застройщика, более трети квартир в Rubīns уже проданы или зарезервированы. Среди заинтересованных покупателей немало жителей Золитуде и соседней Иманты. Для них покупка новой квартиры - возможность улучшить жилищные условия, не меняя привычный район, маршруты и окружение.
Читайте продолжение после рекламы
Новые дома строят, но станут ли квартиры доступнее?
Появление новостроек в уже обжитых районах - хорошая новость для тех, кто хочет жить в современной квартире, сохраняя привычную городскую инфраструктуру. Не нужно осваивать совершенно новую территорию: район уже существует, а вместе с ним - дороги, магазины, общественный транспорт и другие необходимые удобства.
Но есть и другой вопрос: кому такое жилье по карману? Цены в Rubīns начинаются от 127 100 евро. Даже при наличии готовой отделки покупателю предстоит оценить свои доходы, первоначальный взнос и будущие платежи по кредиту.
Тем не менее строительство продолжается, и в Риге постепенно появляется больше современных квартир за пределами центра. Для Золитуде, где новых проектов было сравнительно мало, сдача 98 квартир - заметное событие. А для местных жителей это еще одна возможность сменить старую квартиру на новую, не переезжая из полюбившегося района.