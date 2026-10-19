Каждый пятый житель Латвии в возрасте до 39 лет живет с родителями - не хватает денег на свое жилье
Каждый пятый, или 20% жителей Латвии в возрасте от 18 до 39 лет, по-прежнему живет с родителями или другими родственниками. Недостаточные доходы, высокие цены на аренду жилья и нехватка средств на первый взнос чаще всего мешают молодым людям переехать в собственное жилье. При этом лишь каждый пятый признает, что остается жить с семьей из соображений удобства, свидетельствуют результаты опроса банка Luminor.
Финансы - главное препятствие на пути к самостоятельности
Опрос жителей в возрасте от 18 до 39 лет показал, что почти половина из них живет в собственном жилье, а почти каждый четвертый арендует квартиру или дом. При этом 20% молодых взрослых по-прежнему живут вместе с родителями или другими родственниками.
Для тех, кто живет с семьей, главным препятствием для самостоятельной жизни является недостаточный доход - об этом заявила почти половина респондентов. Еще одна существенная проблема - высокие цены на аренду жилья, на которые указала примерно треть опрошенных. Кроме того, некоторым не хватает денег на первоначальный взнос при покупке недвижимости, а другие пока продолжают копить на собственное жилье.
"Жизнь с родственниками для молодых взрослых чаще всего является временным решением. Тем не менее каждый пятый участник опроса признает, что сейчас ему удобно жить вместе с семьей. Молодые люди чаще всего съезжают из родительского дома до 29 лет, что соответствует данным банка: первый жилищный кредит чаще всего берут люди в возрасте от 26 до 39 лет.
Как аренда, так и покупка жилья могут быть подходящим решением в зависимости от финансового положения человека и его планов на будущее. Более того, в отдельных случаях ежемесячный платеж по кредиту за квартиру в типовом многоквартирном доме может быть сопоставимым с арендной платой за аналогичное жилье или даже ниже нее. Поэтому, если собственное жилье является долгосрочной целью, стоит заблаговременно начать копить на первоначальный взнос", - рассказывает Каспарс Саусайс, руководитель направления жилищного кредитования банка Luminor.
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В Латвии молодежь дольше живет с родителями
С возрастом доля жителей, которые живут в собственном жилье, заметно увеличивается. Если в возрасте от 18 до 29 лет собственная недвижимость есть примерно у четверти молодых людей, то в возрастной группе от 30 до 39 лет - уже более чем у половины.
В Латвии молодые взрослые начинают самостоятельную жизнь позже, чем в Литве и Эстонии. С родителями или другими родственниками живет каждый пятый житель Латвии в возрасте от 18 до 39 лет. В Литве этот показатель составляет 18%, а в Эстонии - 14%. При этом собственное жилье в Латвии есть у меньшей доли молодых людей, чем в соседних странах.
Эту тенденцию подтверждают и данные Eurostat: в Латвии молодые люди в среднем покидают родительский дом в 26 лет. Для сравнения, в Эстонии и Литве самостоятельную жизнь начинают в среднем уже в 23 года.