Каждый пятый житель Латвии в возрасте до 39 лет живет с родителями - не хватает денег на свое жилье

"Жизнь с родственниками для молодых взрослых чаще всего является временным решением. Тем не менее каждый пятый участник опроса признает, что сейчас ему удобно жить вместе с семьей. Молодые люди чаще всего съезжают из родительского дома до 29 лет, что соответствует данным банка: первый жилищный кредит чаще всего берут люди в возрасте от 26 до 39 лет.