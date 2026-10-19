Опрос обнаружил среди латвийских автоводителей одну нехорошую тенденцию

Немного выросла и доля водителей, считающих, что достаточно обязательного техосмотра в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD): в этом году так думают 5% опрошенных по сравнению с 3% годом ранее. Хотя доля таких автомобилистов по-прежнему сравнительно невелика, эта тенденция поднимает вопрос о том, достаточно ли хорошо водители понимают разницу между установленным государством техосмотром и регулярным техническим обслуживанием автомобиля.