Опрос обнаружил среди латвийских автоводителей одну нехорошую тенденцию
Число водителей, которые регулярно проверяют свои автомобили у специалиста, сокращается – в этом году только 57% автомобилистов указали, что регулярно отвозят машину на обслуживание и проверку к компетентному и надежному специалисту. В прошлом году так поступали 62% водителей.
Как свидетельствуют данные "Индекса ответственного вождения Carlsberg 0.0", почти треть, или 31% автомобилистов, самостоятельно следят за техническим состоянием своего автомобиля, а 22% связывают заботу о машине с продуманным стилем и привычками вождения.
Немного выросла и доля водителей, считающих, что достаточно обязательного техосмотра в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD): в этом году так думают 5% опрошенных по сравнению с 3% годом ранее. Хотя доля таких автомобилистов по-прежнему сравнительно невелика, эта тенденция поднимает вопрос о том, достаточно ли хорошо водители понимают разницу между установленным государством техосмотром и регулярным техническим обслуживанием автомобиля.
Данные также показывают различия в привычках мужчин и женщин: регулярное обслуживание автомобиля у специалиста чаще выбирают женщины – 58% против 55% мужчин. В свою очередь, мужчины значительно чаще самостоятельно следят за техническим состоянием своей машины – так поступают 39% мужчин и 21% женщин.
Существенные различия наблюдаются и между регионами: в Риге 62% водителей регулярно отвозят автомобиль на обслуживание и проверку к специалисту, в городах государственного значения – Лиепае, Резекне и Вентспилсе – так поступают 59%, в малых городах – 55%, а в сельской местности – только 52%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что большинство латвийских автоводителей признались в агрессивной езде.