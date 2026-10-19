Ее бросили новорожденной в телефонной будке. Спустя 32 года женщина рассказала, как сложилась ее судьба
В 1994 году прохожий обнаружил в телефонной будке в Лондоне новорожденную девочку, которой было всего несколько часов от роду. Мужчина спас малышку и даже хотел ее удочерить, но получил отказ. Спустя 32 года эта история получила неожиданное продолжение: повзрослевшая девочка нашла своего спасителя, а попытка встретиться с родной матерью обернулась для нее новым потрясением.
Мужчина принял новорожденную девочку за мусор
Ранним утром 30 апреля 1994 года Джо Кэмпбелл направлялся к телефонной будке в районе Форест-Гейт на востоке Лондона. Мужчина собирался позвонить родственникам в Гайану, но заметил на полу что-то, напоминавшее выброшенную упаковку от еды. Подойдя ближе, он с ужасом понял, что перед ним новорожденный ребенок, сообщает The Sun.
Девочка лежала совершенно одна. Ей было около двух часов от роду, а пуповина все еще оставалась прикрепленной. Джо немедленно вызвал полицию и скорую помощь. Ребенка доставили в больницу, где врачи убедились, что малышка жива.
Кэмпбелл настолько привязался к найденной девочке, что захотел ее удочерить. Именно он предложил назвать малышку Эйприл - в честь месяца, когда она появилась на свет. Однако социальные службы отказали мужчине в усыновлении, поскольку на тот момент он не состоял в браке.
Джо не собирался просто забывать о ребенке, которого спас. Он продолжал интересоваться ее судьбой, приносил подарки, поздравительные открытки и деньги, надеясь, что все это передадут девочке. Но спустя несколько лет социальные службы попросили его прекратить попытки поддерживать связь.
Она узнала правду о своем рождении в восемь лет
Девочку удочерила семья пакистанского происхождения, которая дала ей имя Киран Шейх. В приемной семье она росла, долгое время не зная всей правды о первых часах своей жизни.
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Когда Киран исполнилось восемь лет, она узнала, что была удочерена. Позже девочка выяснила и обстоятельства своего появления в новой семье: биологическая мать оставила ее в телефонной будке практически сразу после рождения. Это открытие породило множество вопросов. Почему мать поступила именно так? Почему не оставила дочь в больнице? Хотела ли она когда-нибудь узнать, что стало с ребенком?
Повзрослев, девушка начала искать ответы. Ей удалось выяснить некоторые обстоятельства рождения, в том числе то, что ее биологическая мать жила в сложных семейных условиях. По словам самой Киран, она узнала о насилии со стороны своего биологического отца. Однако это не избавило ее от желания лично услышать объяснения матери.
Через 22 года она нашла человека, который спас ей жизнь
В 2016 году, когда девушке было 22 года, она решила публично обратиться к мужчине, который когда-то обнаружил ее в телефонной будке. Киран хотела поблагодарить его за спасение и узнать, почему он столько лет продолжал о ней заботиться.
Историю опубликовали британские СМИ. И произошло то, на что девушка почти не рассчитывала: Джо Кэмпбелл откликнулся на обращение. Оказалось, что мужчина никогда не забывал малышку. Все эти годы он помнил о ней и надеялся, что однажды сможет узнать, как сложилась ее жизнь.
Их встреча состоялась спустя 22 года после событий той апрельской ночи. Оба приняли участие в телевизионной программе Good Morning Britain, где рассказали свою историю. Джо признался, что еще в момент обнаружения девочки почувствовал с ней особенную связь. А девушка узнала, что человек, спасший ее жизнь, много лет пытался оставаться рядом, хотя обстоятельства этого не позволяли.
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После воссоединения они начали регулярно общаться. Со временем Джо стал для нее гораздо большим, чем просто человеком, однажды вызвавшим скорую помощь.
Встреча с биологической матерью принесла новую боль
Примерно в то же время девушка попыталась разыскать и свою биологическую мать. В 2016 году ей удалось прийти к ней домой и поговорить с ней. Но полноценного воссоединения не произошло. После той встречи мать больше не выходила на связь.
Теперь 32-летняя женщина, известная как Эйприл Пол, признается, что постепенно учится жить с мыслью, что, возможно, так никогда и не узнает причин, по которым ее оставили.
"На самом деле я по-прежнему хочу получить ответы от мамы. Думаю, какая-то часть меня всегда будет этого хотеть", - рассказала она в интервью, опубликованном британскими СМИ в сентябре 2026 года.
По словам Эйприл, больше всего ей хотелось бы понять, почему родная мать решила от нее отказаться. Однако годы безуспешных попыток наладить отношения заставили ее задуматься о том, что дальнейшие поиски лишь усиливают боль.
Особенно остро эта тема стала восприниматься после того, как Эйприл сама стала матерью. Однажды ее маленькая дочь задала вопрос, на который женщине оказалось невероятно трудно ответить.
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Девочка поинтересовалась, как мама научилась быть хорошей матерью, если у нее самой не было родной мамы рядом. Эйприл ответила, что материнство пришло к ней естественным образом. Но затем дочь спросила, почему бабушка не смогла быть мамой для самой Эйприл. "Я не знаю", - только и смогла ответить женщина.
"Он не просто спас мне жизнь"
Совсем иначе сложились отношения Эйприл с Джо Кэмпбеллом. После встречи в 2016 году мужчина стал постоянной частью ее жизни. Сегодня они видятся почти каждую неделю, навещают друг друга и поддерживают близкие отношения.
Эйприл называет Джо своим ангелом-хранителем и фактически считает членом семьи. Его дети тоже приняли ее как родного человека.
Недавно женщина поделилась историей, которая, по ее мнению, лучше всего характеризует Джо. Мужчина перенес операцию на колене и должен был восстанавливаться. Его дети собирались прийти к Эйприл на ужин, но неожиданно вместе с ними появился и сам Джо. Несмотря на боль и трудности с ходьбой, он приехал не с пустыми руками: привез продукты и подарки.
Женщина признается, что такое поведение для него совершенно естественно. Она уверена, что может позвонить Джо даже посреди ночи и он обязательно постарается приехать.
Сейчас Эйприл работает в банковской сфере и живет в западной части Лондона. У нее собственная семья и дети, но история первых часов жизни продолжает оставаться важной частью ее судьбы.
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Теперь она хочет отблагодарить спасителя
Спустя 32 года Эйприл решила сделать для Джо нечто особенное. Узнав, что мужчина продолжает работать, несмотря на проблемы со здоровьем и больные колени, она организовала сбор пожертвований, чтобы помочь ему раньше выйти на пенсию.
На платформе GoFundMe женщина рассказала, как случайная встреча в телефонной будке навсегда изменила две жизни. По ее словам, Джо не просто спас ее в ту ночь, но и спустя десятилетия стал человеком, на которого она всегда может положиться.
Цель благотворительной кампании составляет 100 000 фунтов стерлингов. К моменту проверки страницы пожертвования превысили 44 000 фунтов, а участие в сборе приняли около 2900 человек. Для Эйприл это возможность вернуть хотя бы часть той доброты, которую она получила от совершенно незнакомого человека.
Она до сих пор не знает, почему биологическая мать оставила ее одну в телефонной будке. Возможно, ответа не будет никогда. Но теперь в жизни женщины есть человек, который однажды случайно ее нашел и спустя десятилетия так и не перестал о ней заботиться.