Ее бросили новорожденной в телефонной будке. Спустя 32 года женщина рассказала, как сложилась ее судьба

Она до сих пор не знает, почему биологическая мать оставила ее одну в телефонной будке. Возможно, ответа не будет никогда. Но теперь в жизни женщины есть человек, который однажды случайно ее нашел и спустя десятилетия так и не перестал о ней заботиться.