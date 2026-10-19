Российский миллиардер обвинил экс-премьера Латвии в работе на Путина - что ответили спецслужбы
Миллиардер Юрий Шефлер, владелец международного алкогольного концерна Amber Beverage Group, просил латвийские спецслужбы расследовать действия бывшего премьер-министра Андриса Шкеле.
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) отказалась начинать уголовный процесс после заявления родившегося в России миллиардера Юрия Шефлера, владельца производителя алкогольных напитков Stoli. В ведомстве сообщили, что после оценки содержания заявления в пределах своей компетенции не обнаружили признаков преступлений, расследование которых входит в полномочия службы. В связи с этим 13 октября было принято решение об отказе в начале уголовного процесса. Заявителя об этом проинформировали.
Ранее в интервью британской газете The Telegraph Шефлер утверждал, что экс-премьер Латвии Андрис Шкеле связан с ближайшим окружением российского президента Владимира Путина и пытается по указанию Москвы установить контроль над его компанией SPI Group. По словам Шефлера, попытка завладеть SPI Group является частью более широкого плана Кремля, направленного на наказание бизнесмена за сопротивление попыткам Путина национализировать его компанию около 20 лет назад, а также за критику вторжения России в Украину.
Шефлер добавил, что Путин считал его настолько серьезной угрозой, что в 2005 году Федеральная служба безопасности России пыталась похитить его по дороге в Кыргызстан. Теперь, как утверждает бизнесмен, Путин изменил тактику и использует Шкеле для уничтожения его компаний. Шефлер заявил, что передал документы в латвийскую VDD, призвав расследовать действия бывшего премьер-министра.
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"Я призываю латвийские службы безопасности расследовать действия бывшего премьер-министра Андриса Шкеле, в том числе его связи с людьми, близкими к Владимиру Путину, и его очевидную роль в попытках лишить меня контроля над моей компанией", - заявил Шефлер.
В 2022 году бизнесмен переименовал свой водочный бренд Stolichnaya в Stoli в знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину.
Что произошло на встрече в Риге?
В документах, которые Шефлер передал в VDD и с которыми ознакомилась газета The Telegraph, утверждается, что 1 сентября 2026 года Шкеле встретился с ним в Риге и потребовал отказаться от контроля над его компаниями. По версии Шефлера, во время встречи бывший премьер предложил решить существующие финансовые проблемы SPI Group путем перехода компании под его контроль.
Шефлер утверждает, что категорически отверг это предложение и обвинил Шкеле в действиях в интересах агентов Путина. Сам Шкеле в заявлении для The Telegraph категорически отверг обвинения.
Ситуация вокруг Latvijas balzams
Ранее сообщалось, что после прекращения дела о процессе правовой защиты производителя напитков AS Amber Latvijas balzams Служба государственных доходов Латвии (VID) повторно заблокировала счета компании.
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Amber Latvijas balzams входит в международную группу по производству и распространению алкогольных напитков Amber Beverage Group. Ее головной офис находится в Люксембурге, а производственные и дистрибьюторские компании работают в странах Балтии и других регионах мира.
Владельцем Amber Beverage Group является Юрий Шефлер.