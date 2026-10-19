Российский миллиардер обвинил экс-премьера Латвии в работе на Путина - что ответили спецслужбы

Ранее в интервью британской газете The Telegraph Шефлер утверждал, что экс-премьер Латвии Андрис Шкеле связан с ближайшим окружением российского президента Владимира Путина и пытается по указанию Москвы установить контроль над его компанией SPI Group. По словам Шефлера, попытка завладеть SPI Group является частью более широкого плана Кремля, направленного на наказание бизнесмена за сопротивление попыткам Путина национализировать его компанию около 20 лет назад, а также за критику вторжения России в Украину.