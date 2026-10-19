В Латвии предлагают в первую очередь призывать в армию тех, кто не учится и не работает
В Латвии могут изменить порядок комплектования Службы государственной обороны (СГО). Депутат Артур Бутанс (Нацобъединение) предлагает в первую очередь призывать молодых людей, которые не учатся и не работают. Если таких кандидатов окажется слишком мало, недостающих призывников будут отбирать случайным образом.
Соответствующее предложение Бутанс внес к третьему чтению поправок к закону о Службе государственной обороны. Депутат предлагает установить, что после включения добровольцев недостающее количество призывников в первую очередь будут отбирать среди граждан, подлежащих призыву на СГО, которые на день отбора не учатся и не работают.
Если число таких граждан превысит необходимое количество призывников, отбор среди них будут проводить случайным образом.
Если же их окажется недостаточно для комплектования призыва, оставшихся кандидатов также будут отбирать по случайному принципу. В этом случае выбор будет производиться среди других граждан, подлежащих призыву, которые не записались на службу добровольно, а также среди тех, чья оценка соответствия требованиям СГО была прекращена из-за отзыва заявления до завершения медицинского обследования или невыполнения обязанностей, установленных законом.
Согласно предложению, гражданином, который не получает образование и не работает, будет считаться человек, у которого в Государственной информационной системе образования не зарегистрирован действующий статус учащегося или студента, а в информационной системе Службы государственных доходов (СГД) он не зарегистрирован как наемный работник или лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность.
Для реализации такого порядка отбора Бутанс предлагает предоставить соответствующим органам право получать из информационных систем СГД сведения о статусе призывника как наемного работника, датах приобретения и утраты этого статуса, а также о наличии у него статуса лица, осуществляющего хозяйственную деятельность. Депутат также предлагает обязать правительство до 31 декабря этого года принять необходимые изменения в нормативных актах, чтобы новый порядок комплектования призыва можно было применить уже в январе 2028 года.
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Государственная служба обороны была введена в Латвии в 2023 году. Изначально служба была исключительно добровольной, поскольку желающих поступить на нее хватало. Первый обязательный призыв с отбором кандидатов состоялся в 2025 году.