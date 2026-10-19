В Латвии предлагают в первую очередь призывать в армию тех, кто не учится и не работает

Для реализации такого порядка отбора Бутанс предлагает предоставить соответствующим органам право получать из информационных систем СГД сведения о статусе призывника как наемного работника, датах приобретения и утраты этого статуса, а также о наличии у него статуса лица, осуществляющего хозяйственную деятельность. Депутат также предлагает обязать правительство до 31 декабря этого года принять необходимые изменения в нормативных актах, чтобы новый порядок комплектования призыва можно было применить уже в январе 2028 года.