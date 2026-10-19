Украина сожалеет о падении украинского дрона в Литве
Украина извинилась перед Литвой за беспилотник, который упал на ее территории. Там уверены, что дрон отклонили российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Литовский министр обороны Робертас Каунас говорит, что падение беспилотника в Пасвальском районе Литвы в воскресенье утром стало следствием атаки Украины на Санкт-Петербург. "Поскольку был атакован Санкт-Петербург, мы об этом прекрасно знаем. Часть дронов из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы сбилась с курса и залетела на нашу территорию. Этот конкретный дрон - следствие атаки на Санкт-Петербург", - сказал Каунас в эфире телеканала LRT. "По предварительной информации, это украинский дрон модели FPV-1, и, как мы уже видели в публичном пространстве (...), украинцы приносят извинения за этот инцидент", - добавил он. Министр отметил, что спецслужбы продолжают поиски компьютерного оборудования беспилотника.
Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина провела крупнейшую с 2022 года атаку беспилотников на Санкт-Петербург, родной город Владимира Путина, в результате которой загорелся нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что было сбито 126 беспилотников.
Украина также признала, что на территории Литвы упал их беспилотник. "Мы сожалеем об утреннем инциденте в воздушном пространстве Литвы, который мог произойти в результате работы российских средств РЭБ, отклонивших дрон во время операции против законных военных целей в России", - написал представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X.
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"Приносим извинения за любые неудобства, риски и беспокойство, которые это могло вызвать. Мы готовы поделиться всей необходимой информацией с нашими литовскими партнерами для выяснения всех обстоятельств инцидента", - добавил он.
В воскресенье утром жители трех краев Латвии получили экстренное предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Однако беспилотник, взорвался уже на территории Литвы, не долетев до Латвии. Вскоре стало известно, что в Шяуляйском и Панявежском уездах был объявлен "красный" уровень воздушной тревоги, а в Каунасе - "желтый". Спустя примерно час, около 8:00, воздушная тревога в Литве была отменена во всех трех регионах. Обломки упавшего дрона позже были найдены в деревне Юоджёняй Пасвальского района. В результате взрыва беспилотника его обломки повредили гражданский автомобиль, люди не пострадали.