Украина сожалеет о падении украинского дрона в Литве

Литовский министр обороны Робертас Каунас говорит, что падение беспилотника в Пасвальском районе Литвы в воскресенье утром стало следствием атаки Украины на Санкт-Петербург. "Поскольку был атакован Санкт-Петербург, мы об этом прекрасно знаем. Часть дронов из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы сбилась с курса и залетела на нашу территорию. Этот конкретный дрон - следствие атаки на Санкт-Петербург", - сказал Каунас в эфире телеканала LRT. "По предварительной информации, это украинский дрон модели FPV-1, и, как мы уже видели в публичном пространстве (...), украинцы приносят извинения за этот инцидент", - добавил он. Министр отметил, что спецслужбы продолжают поиски компьютерного оборудования беспилотника.